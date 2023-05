Csalás

Felmentette a bíróság a pécsi buszbeszerzési per vádlottjait

Felmentette a Kaposvári Törvényszék a pécsi buszper néven elhíresült büntetőügy vádlottjait pénteken hozott nem jogerős határozatában. 2023.05.05 15:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Pécs helyijáratú tömegközlekedését biztosító Tüke Busz Zrt. 2015-ben mintegy 3,4 milliárd forintért Hollandiából vásárolt autóbuszflottával újította meg elavult járműparkját. Miután kiderült, hogy egy közvetítő cégen keresztül 660 millió forinttal drágábban vásárolta a buszokat, mint amennyiért a Volvo hollandiai cége árulta, eljárás indult.



Az ügyészség gazdasági csalás miatt vádat emelt a Tüke akkori vezérigazgatója, a közvetítő cég tulajdonosa, valamint két közvetítő ellen.



Utóbbiak egyike még az előkészítő ülésen elismerte bűnösségét és felfüggesztett szabadságvesztést kapott, a Tüke vezetője időközben elhunyt, így a bíróság pénteken két vádlott vonatkozásában hirdetett ítéletet.



A törvényszék a felmentésüket azzal indokolta, hogy közvetítő cégre szükség volt a buszbeszerzéshez, mert a Volvo hollandiai vállalata nem akart üzletet kötni a Tükével, a társaság akkor ugyanis csődközeli helyzetben volt. A Volvo kedvezményes áron kínálta a buszokat, a Tüke a közvetítő társaságon keresztül tulajdonképpen piaci áron jutott hozzá a flottához.



Mivel a buszokat megvásárolták, üzembe helyezték és azóta is működtetik, nem bizonyosodott be, hogy a vádlottak színlelt magatartást tanúsítottak volna. Az ügyleten 20 százalékos hasznuk volt, amely nem tekinthető feltűnően értékaránytalannak.



Az ügyész a bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása miatt fellebbezett a döntés ellen, így a per magasabb bírói fórum előtt folytatódik.



Ha a felmentő ítélet jogerőssé válik, a korábban elítélt közvetítő előtt megnyílhat a perújítás lehetősége.