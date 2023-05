CPAC-konferencia

Donald Trump köszönenet mondott Orbán Viktornak

A konzervatívok történelmi csatát vívnak marxista globalistákkal és a kommunistákkal az egész világon, "olyan barbárokkal szemben, akik le akarják rombolni a szabadságunkat és a hagyományainkat" - mondta Donald Trump volt amerikai elnök a CPAC Magyarország konferencia pénteki budapesti zárónapjának megnyitóján sugárzott videoüzenetében.



Trump hangsúlyozta, hogy a nyugati civilizáció komoly bajban van, meg kell menteni, és ezért Európában és Amerikában is "össze kell fogni, hogy megvédjük határainkat, zsidó-keresztény értékeinket, identitásunkat és életmódunkat".



Nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy üdvözölheti a budapesti CPAC-konferencián összegyűlt "szabadságszerető hazafikat", akikkel együtt "hiszünk abban, hogy a hit és a család alkotja egy jó és szabad társadalom alapját", illetve hogy "egy nemzet határok nélkül egyáltalán nem is nemzet".



Donald Trump szerint a hagyományok, a jog uralma, a szólásszabadság és minden emberi élet Isten adta méltósága azok az eszmék, amelyek összekötik a konzervatív mozgalmat és amelyek megmentik majd a nyugati civilizációt.



A volt amerikai elnök üzenetében kiemelte azt is, hogy négyéves hivatali ideje alatt megtisztelő volt számára mélyíteni az Egyesült Államok és Magyarország közötti "különleges barátságot", és emiatt köszönetet mondott Orbán Viktor miniszterelnöknek.



Magyarország és egész Európa konzervatív polgárainak Donald Trump azt üzente, hogy "folytassák a harcot szabadságunk és civilizációnk védelmében".



"Nyerésre állunk, és végig fogjuk csinálni" - mondta a volt amerikai elnök.



A konferencia zárónapjának megnyitóján beszédet mondott Kari Lake egykori amerikai televíziós műsorvezető, volt arizonai kormányzójelölt, aki azt hangsúlyozta, hogy harcolni kell a fake news, vagyis az álhírek világával szemben, amely arra törekszik, hogy "szétzúzza" az Orbán Viktorhoz és Donald Trumphoz hasonló "igazmondó" és "erős vezetőket". Olyan erős vezetőkre van szükség, akik hajlandók felvenni a harcot a médiával szemben, akik nem félnek a kritikától, és nem aggódnak amiatt, hogy megkísérlik kitörölni őket a közösségi médiából - mondta.



Kari Lake kitért arra is, nagyon jó ötletnek tartja, hogy Budapesten ültessék tárgyalóasztalhoz a háborúban álló Ukrajna és Oroszország képviselőit annak érdekében, hogy a fegyveres konfliktusnak mielőbb véget vessenek. Felidézte, hogy az Egyesült Államok eddig 170 milliárd dollárt költött Ukrajna támogatására, miközben a déli, "teljesen nyitott határon át drogkartellek érkeznek" az országba. Lake szerint "a pénzt ki kell vonni" ebből a háborúból, és le kell ültetni tárgyalni az orosz és az ukrán elnököt.



"Az édesanyák a gyermekeik számára békét követelnek" - zárta beszédét az amerikai politikus.