Diplomácia

Szijjártó: átadtak egy magyar kormányzati támogatással újjáépített iskolát Horvátországban

Átadtak egy magyar kormányzati támogatással újjáépített iskolát Horvátországban, miután az a 2020. decemberi földrengés következtében jelentősen megrongálódott - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a helyszínen, Topolovacban.



A tárcavezető a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével, 60 millió forint kormányzati támogatásból felújított általános iskola megnyitásán leszögezte, hogy Magyarország barátként tekint Horvátországra, és ezért a még Budapesten is érezhető földrengés okozta pusztítást látva egyértelmű volt, hogy hazánk segíteni fog.



"Ha egy ilyen testvéri nemzet bajba kerül, akkor az minket aggodalommal és félelemmel tölt el" - húzta alá, rámutatva, hogy a földrengés a "leggonoszabb" a természeti katasztrófák között, mivel felkészülni nem lehet rá, szélvészgyorsasággal jön és tragikus következményeket hagy maga után.



"Az is egyértelmű volt, hogy meg kell akadályozni, hogy egy ilyen tragédia fő vesztesei a gyerekek vagy a családok legyenek" - jelentette ki.



Majd úgy vélekedett, hogy az ilyen helyzetekben a legfontosabb a megszokott élet jelentette stabilitás és biztonság visszaadása a gyerekek és a családok számára.



Szijjártó Péter kiemelte, hogy ennek egyik fő tartóoszlopa pedig az iskola, a kiszámítható hozzáférés az oktatáshoz, ráadásul nagy bajjal járhat, ha a gyerekek elvesztik a nyugalmat, a stabilitást, a megszokott körülményeket, s ennek különös jelentősége van, ha nagyobb odafigyelést igénylő gyerekekről van szó.



Elmondta, hogy a most újranyitott iskola olyan károkat szenvedett, hogy életveszélyessé vált, teljesen alkalmatlanná vált arra, hogy ott diákok tanuljanak.



"Így örömmel mondtunk igent a Máltai Szeretetszolgálat kérésére, és biztosítottunk 60 millió forintos támogatást ennek az iskolának a helyreállítására, újjáépítésére, biztonságossá tételére" - mondta.