Állatvédelem

Olimpikonok is segítik az állatok örökbefogadását a Belvárosi Kutyafesztiválon

Idén is családi programokkal hívják fel a figyelmet a felelős kutyatartásra és a gazdátlan állatok örökbefogadására. 2023.05.05 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Olimpikonok is segítik a gazdátlan állatok örökbefogadását és a felelős állattartás népszerűsítését május 13-án a Belvárosi Kutyafesztiválon.



A Vigyél Haza Alapítvány MTI-hez eljuttatott közleménye szerint idén is családi programokkal hívják fel a figyelmet a felelős kutyatartásra és a gazdátlan állatok örökbefogadására.



A nap folyamán délelőttől kora délutánig önkéntesek segítségével bárki jelentkezhet sétáltatásra, így kipróbálhatja, hogy milyen egy kutya felelős gazdájának lenni. A kutyasétáltatásban részt vesz Telegdy-Kapás Boglárka, Telegdy Ádám és Cseh László úszó olimpikon is.



Idén is lesz kutya és gazdája fotózás, kutyakozmetika, állatorvosi tanácsadás, fizioterápia-bemutató, kutyaviselkedés-terápiás tanácsadás, mikrochip-leolvasás és -regisztráció, kutyabiléta-gravírozás és kutyás bemutató, de a szervezet kutyakereső-alkalmazásával is megismerkedhetnek az érdeklődők.



A rendezvénnyel párhuzamosan a Belvárosi Szabadidő Sportegyesület sportnapot tart, amelyen többek között közös gyerek-felnőtt torna, gyerekjóga, kézműves foglalkozás és játszóház is várja az érdeklődőket.



A szervező Vigyél Haza Alapítvány kiemelt feladata a gazdátlan és sérült kutyák gyógyíttatása és örökbeadási esélyeinek növelése. Innovatív megoldásaikkal, amilyen az országosan működő, ingyenes mikrochip-leolvasó hálózat, a Vigyél Haza kutyakereső mobilapplikáció vagy a kezdeményezésükre készült Kutyakötelesség kézikönyv a gazdátlan vagy elkóborolt kutyákon segítenek.