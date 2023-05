Novák Katalin részvétét nyilvánította a belgrádi lövöldözés áldozatai családtagjainak

Novák Katalin köztársasági elnök részvétét fejezte ki a belgrádi lövöldözés áldozatai családtagjainak és a szerb nemzetnek szerdán.



"Magyarország nevében szeretném kifejezni legmélyebb részvétemet Vucic elnöknek és rajta keresztül a szerb nemzetnek, valamint a belgrádi iskolában történt tragikus lövöldözésben életüket veszítettek családjainak. Imádkozunk az áldozatokért és családjaikért" - írta Twitter-üzenetben Novák Katalin.

