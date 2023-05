Diplomácia

Szijjártó: magyar fejlesztésű orvostechnikai eszközök kerülnek piacra Törökországban

Kormányzati támogatással, magyar fejlesztésű orvostechnikai eszközök válnak elérhetővé a mintegy 85 milliós Törökország piacán, ami nem jöhetett volna létre a két ország stratégiai együttműködése nélkül - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Ankarában.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Medicor magyar egészségipari vállalat törökországi üzemének átadásán arról számolt be, hogy a több mint 800 millió forint értékű beruházással megépült létesítményben csecsemők ellátásához szükséges inkubátorokat fognak gyártani. A projektet a kormány 480 millió forinttal támogatta, s a működés már az idei év második felében megkezdődik.



Hangsúlyozta, hogy a nemzetközileg is versenyképes cég a gyártás mellett komoly kutatás-fejlesztési tevékenységet is Ankarába telepít, ahol magyar és török mérnökök úttörő és világszinten egyedülálló fejlesztési munkát fognak folytatni, hogy a koraszülöttek ellátása még hatékonyabb legyen.



Üdvözölte, hogy a ceremónián öt másik magyar orvostechnikai vállalat képviselői is részt vesznek, akik mind kedvet kaptak a belépéshez az ország 85 milliós piacára, ezt pedig a török kormány is maximális támogatásáról biztosította.



"Támogatjuk, hogy magyar vállalatok az exportpiacaik növelése érdekében külföldön is beruházzanak, gyárakat építsenek. Az új exportpiacok újabb bevételeket hoznak, és az újabb bevételek nyomán a magyar gazdaság erősödik" - fogalmazott.



"A külföldön beruházó vállalatok hazautalt profitja pedig Magyarországon hoz létre újabb beruházásokat és újabb munkahelyeket, ezáltal a magyar vállalatok külpiaci sikerei végső soron a magyar gazdaságot erősítik" - tette hozzá.



A miniszter rámutatott, hogy mindez nem jöhetett volna létre a stratégiai szintű magyar-török politikai és gazdasági együttműködés nélkül, amely sikertörténetből mindkét fél sokat profitált már eddig is.



Példaként említette, hogy idén eddig 19 százalékkal bővült a kétoldalú kereskedelmi forgalom, és csúcsot döntött a Magyarországra irányuló török export is.



"Török vállalatok folyamatosan hajtják végre beruházásaikat Magyarországon, hozzák létre százszámra a munkahelyeket. És most már elmondhatjuk, hogy a magyar vállalati beruházások is megindulnak itt, Törökországban" - tudatta.



Szijjártó Péter a török ipari és technológiai miniszter jelenlétében kijelentette, hogy a magyar kormány szurkol azért, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök pártja sikerrel szerepeljen a közelgő választáson, mivel az ő nevéhez fűződik a fordulat, amelynek nyomán új dimenzióba került a két ország kapcsolata.



"A magunk részéről szeretnénk, ha ezt a munkát az elkövetkező időszakban is folytatni tudnánk. Ezért a hátralévő tizenegy nap küzdelmeihez kitartást és sok sikert kívánunk önöknek!" - közölte.

Érintette a világ előtt álló egészségügyi kihívásokat is, amelyek szükségessé teszik az ellátás hatékonyságának javítását.



Leszögezte, hogy ehhez folyamatos fejlesztések, minél korszerűbb orvosi eszközök kellenek.



"Büszkék vagyunk arra, hogy az egészségiparban, az orvosi eszközök gyártásában Magyarország a világ élvonalába tartozik. Büszkék vagyunk arra, hogy a világ számos pontján használják a magyar egészségügyi berendezéseket a gyógyításhoz, és mivel a magyar gazdaság exportorientált gazdaság, ezért a kormány támogatja az exportképes ágazatok további versenyképesség-növelését" - mondta.