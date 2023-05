Önkormányzat

A budapestiek dönthetnek a Lánchíd jövőjéről

A budapesti lakógyűlés két kérdése kapcsolódik a Lánchídhoz: az egyik a kormány a hozzájárulási ígéretének betartásáról, a másik a megújult Lánchíd forgalmi rendjéről szól - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester szerdán, Facebook-oldalán.



A főpolgármester videójában emlékeztetett rá: a héten elinduló budapesti lakógyűlés első két kérdése a város gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről szól, arról, hogy "elfogadjuk-e, hogy a kormány tizenkétszer annyi pénzt vesz el a fővárostól, mint az előző városvezetés idején".



Kiemelte: a Budapest-ellenes kormánypolitikára a pártszimpátiáktól független Budapest-pártisággal kell és lehet válaszolni.



Mint mondta, a budapestiek döntésén múlik, hogy mi lesz a jövője a megújuló Lánchídnak, ami "mindig a haladás szimbóluma volt", és 174 évvel ezelőtt előrevetítette az akkor még különálló Pest és Buda összekötését.



Hozzátette: a Lánchidat évtizedes halogatás után felújítják, a fővárosi beruházásban megvalósuló felújítás a költségkereten belül, a terveknél is gyorsabban halad. Emlékeztetett rá: a felújítás költségeiből a kormány csak kis részt vállalt, 6 milliárd forintot.



A Lánchíd hamarosan elkészül, de a kormány még egyetlen forintot sem utalt "a megígért, megállapodott összegből". "A kormány főminisztere aláírásával szentesítette a megállapodást, amely tartalmazza, hogy a Lánchíd forgalmi rendjéről a híd átadásáig születik döntés. Ezt ők úgy olvassák, hogy majd ők eldöntik helyettünk. A megígért támogatásból zsarolás lett" - fogalmazott a főpolgármester.



Hozzátette: ő azonban betartja, hogy a Lánchíd forgalmi rendjéről a híd átadásáig születik döntés. "De szó sem lehet róla, hogy ezt a döntést a kormányra bízzuk és az sem helyénvaló, és nem is demokratikus, ha ezt a döntést én hozom meg főpolgármesterként, mert ez a híd végképp nem a kormányé, de nem is a városvezetésé, hanem a nemzeté, és azon belül elsődlegesen a budapestieké. Ezért a budapestieknek kell dönteniük, mi legyen a Lánchíd sorsa" - mondta.



Karácsony Gergely szerint a város erejét, a budapestiek döntését kell használniuk arra, hogy a kormánnyal betartassák az ígéretét. Erről szól a budapesti lakógyűlés két kérdése: a kormány ígéretének betartatásáról, a Lánchíd felújításához való hozzájárulásról és a megújult, megszépült Lánchíd forgalmi rendjéről - magyarázta.

Mint mondta, a Budapesti Közlekedési Központ elkészítette a szakmai anyagát arról, milyen változásokat hozott a Lánchíd felújításának időszaka a budapesti közlekedésben, amelyből kiderül, hogy bármilyen meglepő is, de csökkent Budapesten a torlódások mértéke, és csökkent a hidak összforgalma is. Megjegyezte: főpolgármesterként a választóktól Budapest élhető jövőjének szolgálatára kapott megbízást, ezért ő a haladásra fog voksolni a lakógyűlésen, a dugómentes Lánchídra, a gyorsabb buszokra, a kevesebb dugóra, a zöldebb terekre, kisebb környezeti terhelésre, mert "ez a Lánchíd jövője és így szolgálhatja a Lánchíd Budapest jövőjét".



A főpolgármester elismerte, másoknak más lehet a véleménye, ezért azt kérte, mindenki ismerkedjen meg a tényekkel és a döntést a jövő szempontjait mérlegelve hozza meg. Elmondta: a budapestiek a következő napokban kapják meg a levelet, amely tartalmazza az egyéni azonosítójukat. Ezzel tudják leadni szavazatukat a lakogyules.budapest.hu oldalon, június 11-ig.