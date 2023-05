Katasztrófavédelem

Ötezer hektárnyi vízfelületen folytatódik a szúnyogirtás

Az árvízi szúnyogfajok a folyók mentén, az ártéren helyezik el tojásaikat, amelyek akár évekig várják a kifejlődéshez megfelelő körülményeket. 2023.05.02 11:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A héten a Duna és a Tisza mentén, a Tisza-tónál, valamint Sopron és Csorna térségében végeznek a szakemberek biológiai szúnyoggyérítést; összesen ötezer hektárnyi vízfelületet kezelnek - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője kedden az MTI-t.



Mukics Dániel azt írta: az elmúlt hetekben folyamatos volt a csípőszúnyoglárvák gyérítése a nagyobb folyók mentén, valamint a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségében.



Először a Tisza kisebb áradása hozott létre ideális élőhelyeket a szúnyogok számára, majd a Duna mentén is létrejöttek a tenyészőhelyek. Az árvízi szúnyogfajok a folyók mentén, az ártéren helyezik el tojásaikat, amelyek akár évekig várják a kifejlődéshez megfelelő körülményeket - tette hozzá.



A szúnyoglárvák ellen egy baktériumok által termelt szelektív készítményt használnak, amelynek más élőlényre nincs hatása, ezért élővízben is alkalmazható. A folyékony biológiai készítményt nagyobb vízfelületek esetében légi úton juttatják ki, kisebb vizekbe autóra szerelt nagynyomású permetezővel, egyes helyeken csónakról. A járművel nehezen megközelíthető helyeken háti permetezővel dolgoznak - írta a szóvivő.



A biológiai készítmény granulátum formában is rendelkezésre áll, ennek a hatóanyaga ugyanaz a természetes fehérje. A granulátumot tavasz közepétől használják a növényzettel sűrűn borított területeken, amikor a fák és cserjék lombozata kifejlődött. A folyadékkal szemben az ártéri erdős területen repülőről kiszórt granulátum a növények levelein végigpereg és bejut a vízbe.



Mukics Dániel jelezte, Magyarországon csaknem ötven csípőszúnyogfaj fordul elő, ezeknek csak kisebb része okoz problémát az emberek számára.



Az árvízi fajok mellett jelentős számban vannak jelen az emberközeli életmódot folytató szúnyogok is. Ezek akár néhány deciliter vízben is ki tudnak fejlődni.



Mivel a biológiai készítményt nem lehet eljuttatni a magántelkeken lévő vízzel teli vödrökbe és hordókba, érdemes felszámolni, vagy lefedni azokat - áll a katasztrófavédelem szóvivőjének közleményében.