Országgyűlés

Háromnapos ülést tart a héten a parlament

Megemlékezésekkel kezdődik az Országgyűlés kéthetes ülése kedden, amikor 13 törvényjavaslat bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatait is megvitathatják a képviselők.



Az eheti háromnapos ülés első ülésnapja 13 órakor kezdődik.



A képviselők megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Bajkai Istvánról, a Fidesz országgyűlési képviselőjéről és további három egykori képviselőről: a nemrégiben elhunyt Páris Andrásról (SZDSZ), Götzinger Istvánról (MSZP) és Pásztor Gyuláról (FKGP, EKgP).



Napirend előtti felszólalásokat követően két és fél órán át interpellációk, majd azonnali kérdések hangzanak el.



A parlament várhatóan megvitatja az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya több módosítását kihirdető törvényt, amelyet Novák Katalin köztársasági elnök még tavaly novemberben küldött vissza megfontolásra az Országgyűlésnek. Az államfő a ki nem hirdetett jogszabállyal kapcsolatban alapvető jogi problémának minősítette, hogy az ténylegesen nem tartalmazza az összes olyan nemzetközi jogi dokumentum szövegét, amelynek kihirdetésére a törvény címe és paragrafusai utalnak. A törvényhez egy több mint ötszáz oldalas módosító javaslatot nyújtott be a törvényalkotási bizottság.



Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái is lesznek. A napirenden szerepel egyebek mellett az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosítása, amely érinti humánreprodukció, halottvizsgálat, az önálló orvosi ellátás, az orvosesztétikai beavatkozások szabályait.



Vita lesz az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó rendelkezésekről. A javaslat egyebek mellett azt is tartalmazza, hogy azonnali hatállyal fel kell függeszteni azt a végrehajtót, aki közvádra üldözendő szándékos bűncselekmény miatt áll büntetőeljárás alatt; a felfüggesztett végrehajtó nem gyakorolhatja a kari tisztségéből eredő jogait.



A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosításával lehetővé válik, hogy a kormány a veszélyhelyzetet további 180 nappal meghosszabbíthassa.



Az utolsó napirendi pont kedden az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályok módosítása, amely az uniós források lehívása érdekében az igazságügyi törvények módosítását is tartalmazza.