Vallás

Nagy János: az állam az egyházaknak adott forintokat kamatostul kapja vissza

Az elmúlt hat évben az egyházmegye 37 gyülekezete között nem volt olyan, ahol ne újult volna meg egy templom, egy parókia vagy egy gyülekezeti ház. 2023.05.01 07:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az állam az egyházaknak adott forintokat kamatostul kapja vissza, hiszen a megmentett életek, a megvédett családok a nemzetet gazdagítják - hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterelnöki irodát vezető államtitkára vasárnap az alcsútdobozi református templom és gyülekezeti ház felújítására rendezett hálaadó istentiszteleten.



Nagy János kiemelte, hogy Magyarországon az állam és az egyház különváltan működik, azonban az állam a közösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal. Az állam támogatja az egyházakat, ahogy Alcsútdobozon is 153 millió forinttal, hogy végezhessék szolgálatukat - tette hozzá.



Az államtitkár azt mondta: "tartozunk az egyházaknak, hiszen a rendszerváltozáskor az egyházak töredékét kapták vissza annak a vagyonnak, amit a kommunisták elvettek tőlük", márpedig az egyházi intézmények, iskolák, karitatív szervezetek, közösségi házak egész közösségeket szolgálnak.



"Az egyházak hitet, reményt és szeretetet visznek az emberek életébe, amennyiben élettel töltik meg a közösségi tereket, akkor hazánk ismét nagy lesz" - fogalmazott.



Nagy János rámutatott arra, hogy a koronavírus-járvány, a háború, az infláció sok bizonytalanságot szült. Úgy véli, ilyenkor kell visszanyúlni a forrásokhoz: 500 év protestantizmusa és 1000 év államisága mellett "dolgozva imádkozni és imádkozva dolgozni".



Hajdú Szabolcs Koppány, a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese önmagán túlmutató eseménynek nevezte a templom és a közösségi ház teljes felújítását. Azt mondta, "a lelkekben lévő rend előbb-utóbb meghatározza a láthatót, a külsőt, márpedig Alcsútdobozon láthatóvá vált a belső rend".



Beszámolt arról, hogy az elmúlt hat évben az egyházmegye 37 gyülekezete között nem volt olyan, ahol ne újult volna meg egy templom, egy parókia vagy egy gyülekezeti ház, amellett pedig új óvodák is épültek.



Tima János gondnok közölte, hogy a templom külső-belső felújítására 70 millió forintot kaptak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től. Megújult a homlokzati vakolat, a csapadékvíz-elvezetés és a párkányok, tisztasági festést végeztek és új toronyóra került a toronyba. Adományokból új orgonát és új hangosítást is kapott a templom.



A gyülekezeti házra 82 milliós támogatást nyertek el, az épület a műemléki jelleg megőrzésével kívül-belül teljesen megújult.