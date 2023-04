Pápalátogatás

MTVA: a Duna World megismétli Ferenc pápa Kossuth Lajos téri szentmiséjét

A helyszínen több tízezren vettek részt a szertartáson: mintegy 25 ezren foglaltak helyet a Parlament melletti téren, de megteltek emberekkel a környező utcák is. 2023.04.30 18:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Duna World közép-európai idő szerint vasárnap 22 órától műsorára tűzi a vasárnap délelőtt a budapesti Kossuth Lajos téren a katolikus egyházfő pontifikálta szentmise közvetítését, Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásának legtöbb hívő részvételével tartott eseményét - tájékoztatta a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája vasárnap az MTI-t.



Azt írták, a közmédia világ magyarságának szóló csatornájának nézői április 30-án 22 órától láthatják a vasárnap délelőtti, csaknem kétórás ünnepi szentmise-közvetítés ismétlését. A helyszínen több tízezren vettek részt a szertartáson: mintegy 25 ezren foglaltak helyet a Parlament melletti téren, de megteltek emberekkel a környező utcák is.



Emlékeztettek: Ferenc pápa arra kérte a híveket, hogy "Jézushoz hasonlóan legyenek nyitott kapuk", olyan kapuk, amelyeket senki előtt nem csapnak be, amelyeken - mint mondta - mindenki beléphet és megtapasztalhatja az Úr szeretetének és megbocsátásának szépségét. A katolikus egyházfő a szertartás végén a béke építésére kérte a világ vezetőit, egy bölcsőkkel és nem sírokkal teli jövőért fohászkodva. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a szentmise végén megköszönte Ferenc pápának, hogy eljött "hozzánk, egy olyan néphez", amelynek a nyelvéhez "még hasonlót is nehéz találni az egész világon".



A katolikus egyházfő háromnapos budapesti apostoli útjának minden nyilvános eseményét élő adásban láthatták a magyar közmédia nézői.