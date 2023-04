Politika

Jámbor András: elfogadhatatlan, hogy a parlamentet megkerülve hoznak törvényeket

Elfogadhatatlannak nevezte Jámbor András, a Párbeszéd-Zöldek frakcióvezető-helyettese, hogy a kormánypártok a parlamentet megkerülve, néhány órával az ülés kezdete előtt terjesztenek be törvényjavaslatokat és -módosításokat.



Az ellenzéki politikus vasárnapi online sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az Országgyűlés törvényalkotási bizottságában a héten több törvényt is átírtak a kormánypártok olyan módosító javaslatokkal, amelyeket alig pár órával a plenáris ülés kezdete előtt nyújtottak be.



Jámbor András azt mondta, ezek egyike bővíti azt a kört, amelyben Orbán Viktor meghatározhatja a kormánytagok, így a saját fizetését is. Mostantól a közigazgatási államtitkárok fizetése is "egy személyben a miniszterelnöktől függ és nem a parlament döntésétől" - jegyezte meg.



A képviselő egy másik esetként jelezte, hogy Schadl György leváltását a végrehajtói kamara éléről több ellenzéki párt is kezdeményezte, hiszen az új végrehajtók csak Schadl előtt, a börtönben tehetnének esküt, hogy hivatalba léphessenek. "Ezt a Fidesz úgy oldotta meg, hogy elvette volna Schadl jogköreit", de röviddel azután, hogy az ezzel kapcsolatos törvénymódosításról szavazott a bizottság, Schadl György lemondott - fűzte hozzá.



Arra is kitért, hogy szintén mindössze négy órával a parlament ülésének megkezdése előtt nyújtottak be a kormánypártok olyan javaslatot, ami "a teljes jogrendszert újraírja" a kormány Európai Unióval való megállapodása kapcsán.



Kijelentette: ez a fajta törvényalkotás elfogadhatatlan, az Európai Unióval való megegyezés kapcsán éppen a széles társadalmi egyeztetés volt az egyik alapfeltétel, egy parlamentáris demokráciában az lenne az alap, hogy "törvényeket úgy hozunk, hogy a társadalom tisztában van azzal, mi áll ezekben".