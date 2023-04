Ellátás

Mentőszolgálat: Békés és Komárom-Esztergom vármegyében is elindul az új, egységes alapellátási ügyeleti rendszer

Elindul május 1-től Békés vármegyében és Komárom-Esztergom vármegyében az új, egységes alapellátási ügyeleti rendszer - tudatta az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr vezetője szombaton az MTI-vel.



Győrfi Pál azt írta: az ügyeleti alapellátást május 1-től Békés vármegyében és Komárom-Esztergom vármegyében is az új, egységes rendszerben biztosítják a betegek számára.



Az ügyelet központi telefonszáma felnőttek és gyermekek esetében is 1830, amelynek hívásával a beteg szakszerű tanácsot kap, szükség esetén a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnali mentőt küldenek, bármely településen is tartózkodjon az ellátásra szoruló.



Az új ügyeleti rendszer felépítésének és működésének az egyes csatlakozott vármegyékre vonatkozó részletei a www.mentok.hu/ugyelet címen is elérhetőek.



Az Országgyűlés által decemberben elfogadott, egészségügyi alapellátásról szóló törvénynek megfelelően fokozatosan és a terv szerint zajlik az új, egységes ügyeleti rendszer bevezetése - emlékeztetett a vezető. Hozzátette: február elsejétől elsőként Hajdú-Bihar vármegyében élesedett az új ügyelet, majd Szabolcs-Szatmár-Bereg, Győr-Moson-Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye is csatlakozott.



Az eddigi tapasztalatokról közölte: a több mint 30 ezer, ügyeleti ellátásban részesített beteg visszajelzései alátámasztják, hogy az egységes rendszer jól működik, és minden rászorulónak a legmegfelelőbb ellátást biztosítja.



Az új ügyeleti rend az ország többi vármegyéjében az év során fokozatosan fog életbe lépni, amiről a lakosságot és a háziorvosokat folyamatosan tájékoztatni fogják.



A változásig a többi vármegyében az eddig megszokott rend szerint működik az orvosi ügyelet.



A jövő év elejére - egyelőre Budapest kivételével - az egész országban egységes, a betegek számára az eddiginél jobb ellátást biztosító, a sürgősségi ellátórendszer elemeivel összekapcsolt ügyeleti rendszer fog működni Magyarországon - közölte Győrfi Pál.