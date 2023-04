Népmozgalom

KSH: márciusban 7004 gyermek született és 11 606-an haltak meg

Az előzetes adatok szerint 2023 márciusában 7004 gyermek született, és 11 606-an haltak meg. A születések száma a 2022. márciusival azonos volt, míg a halálozásoké 7,3 százalékkal, a házasságkötéseké 32 százalékkal csökkent - tájékoztatta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken az MTI-t.



Azt írták, márciusban 7004 gyermek született, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. 11 606-an haltak meg, 7,3 százalékkal, 920 fővel kevesebben, mint 2022 márciusában. A természetes fogyás a 2022. márciusi 5522-vel szemben 4602 fő volt.



Közölték azt is, hogy márciusban 3089 pár kötött házasságot, 32 százalékkal, 1457-tel kevesebben, mint 2022 márciusában.



2022. április és 2023. március között 89 799 gyermek jött világra, 0,7 százalékkal, 611-gyel kevesebb a megelőző 12 havinál. Idén január-márciusban 7,1 százalékkal nőtt a születések száma 2022 azonos hónapjaihoz képest.



A teljes termékenységi arányszám becsült értéke 1,55 volt, ami megegyezik a megelőző 12 hónapra számított értékkel.



A KSH közlése szerint 131 883-an haltak meg, 12 százalékkal, 18 272-vel kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban. Az idei év első negyedévében a halálozások száma 10 százalékkal csökkent 2022 azonos időszakához képest.



A születések száma a halálozásokénál kisebb mértékben csökkent, ennek következtében a természetes fogyás 42 084 fő volt, ami 30 százalékkal alacsonyabb a megelőző 12 hónap 59 745 fős értékénél.



Egy év alatt 60 061 pár kötött házasságot, 15 százalékkal, 10 269-cel kevesebb a megelőző 12 havinál. Az idei év január-márciusi időszakában 39 százalékkal kevesebb frigyet regisztráltak, mint 2022 azonos hónapjaiban.



Ezer lakosra 9,3 élveszületés és 13,6 halálozás jutott. Az élveszületés arányszáma megegyezett a 2021. április-2022. márciusi értékkel, míg a halálozásé 1,9 ezrelékponttal alacsonyabb volt, ennek következtében a természetes fogyás 1,8 ezrelékponttal 4,3 ezrelékre mérséklődött.



Ezer élveszületésre 3,2 csecsemőhalálozás jutott, 0,4 ezrelékponttal kevesebb, mint a megelőző 12 hónapban. A házasságkötési arányszám 6,2 ezrelék volt, 1,0 ezrelékponttal kisebb, mint az egy évvel korábbi időszakban.



Kitértek arra is, hogy a születések száma leginkább Pest régióban és Észak-Magyarországon emelkedett, míg a legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten történt.



A halálozások száma az összes régióban csökkent a megelőző 12 hónaphoz képest. A legnagyobb mérséklődés Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön, a legkisebb a fővárosban és Pest régióban következett be.



A természetes fogyás mindegyik régióban csökkent, a leginkább Pest régióban, a legkevésbé Budapesten.



A házasságkötések száma az összes régióban elmaradt a megelőző 12 hónap értékétől. A legnagyobb visszaesés Budapesten, valamint Közép-Dunántúlon, a legkisebb Dél-Dunántúlon volt - közölte a KSH.