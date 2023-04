Családpolitika

Új bölcsődét adtak át Derecskén

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 28 férőhelyes új intézményegysége csaknem 300 millió forintból, 217 millió forint európai uniós és állami támogatás felhasználásával készült el. 2023.04.28 01:30 MTI

Új bölcsődét adtak át csütörtökön a Hajdú-Bihar vármegyei Derecskén: a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 28 férőhelyes új intézményegysége csaknem 300 millió forintból, 217 millió forint európai uniós és állami támogatás felhasználásával készült el.



Vitányi István (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője avatóbeszédében kiemelte, a családbarát magyar kormány segíti a fiatal anyák újbóli munkába állását, lehetővé téve gyermekeik biztonságos elhelyezését.



Pajna Zoltán (Fidesz-KDNP) vármegyei közgyűlési elnök elmondta, 2016-ban írtak ki pályázatokat bölcsődékre; 32 településén, 36 bölcsődében 540 férőhelyet sikerült kialakítani.



Rácz Anikó polgármester közölte, 2019-ben nyújtott be az önkormányzat pályázatot, az új épület 2022 nyarára készült el; a beruházáshoz 80 millió forint önerőt biztosítottak, az idei működésre pedig 30 millió forintot különítettek el a két csoportszobával és melegítőkonyhával rendelkező bölcsődére.



A férőhelybővítéssel öt munkahelyet is teremtettek.



A polgármester kiemelte, Derecskén minden kisgyermek járhat bölcsődébe, de időszakos gyermekfelügyeletet is terveznek.