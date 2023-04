Szudáni válság

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: 32 embert, köztük 7 magyart sikerült kimenekíteni Szudánból

A szudáni polgárháborús helyzet miatt a magyar kormány a Magyar Honvédség erőforrásaira támaszkodva, a kül- és belügyi tárcával együttműködve egy különleges akció keretében 32 embert, köztük 7 magyar állampolgárt menekített ki az országból - jelentette be a honvédelmi miniszter csütörtökön hajnalban a kecskeméti repülőbázison.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárnál, a kimenekített magyarokat és külföldi állampolgárokat szállító Airbus A319-es honvédségi repülőgép földet érését követően elmondta: "a magyar emberek biztonsága a legfontosabb bárhol is vannak a világon". Az akcióval pedig minden magyar épségben hazatérhetett Szudánból - tette hozzá.



A miniszter kiemelte: a nagy körültekintést igénylő, precízen végrehajtott "Sivatagi karaván" nevű akció technikai részleteiről biztonsági okokból nem mondhat többet, de a művelet révén sikerült a hét magyar mellett nyolc nemzet, köztük amerikai, kanadai, norvég, török és szudáni állampolgárokat Dzsibuti érintésével Magyarországra hozni.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf köszönetét fejezte ki az akció valamennyi résztvevőjének, akik révén sikerült az országban rekedt 32 embert a lehető legrövidebb időn belül, biztonságosan kimenekíteni.



Szudánban április 15-e óta folynak összecsapások a 2021-es katonai hatalomátvételt irányító Abdel Fattáh al-Burháni tábornok vezette hadsereg, valamint ellenlábasa és egykori helyettese, a Hemedti néven ismert Mohamed Hamdan Dagalo tábornok ellenőrzése alatt álló, félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) között.



A szudáni egészségügyi tárca szerint az összecsapásoknak már 512 halálos áldozata és 4193 sebesültje van. A szemben álló felek hétfőn háromnapos tűzszünetben állapodtak meg, az Afrikai Unió (AU) pedig tartós fegyvernyugvást sürgetett. A harcok kirobbanása óta több ország is megkezdte állampolgárainak kimenekítését Szudánból, miközben az elmúlt öt napban több mint 10 ezer, különböző állampolgárságú ember menekült Egyiptomba.