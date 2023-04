Állati

Vörös hiúzok érkeztek a Nyíregyházi Állatparkba

Vörös hiúz (Lynx rufus) tenyészpár érkezett a Nyíregyházi Állatparkba.



A korábban a plzeni állatparkban élő, egyéves hím és nőstény eleinte elég tartózkodó volt az új lakóhelyén, de a tavaszi napsütés lassan kicsalta az állatokat a külső kifutórendszerbe, így már a látogatók is megtekinthetik őket - közölte Révészné Petró Zsuzsa, a park zoológiai osztályvezetője szerdán az MTI-vel.



A szakember elmondta, a parkban eddig élő hiúzokat Csehországba szállították szaporítási-vérfrissítési célból, az ő helyükre érkezett a tenyészpár. Az állatoknak egyelőre nincs nevük, gondozóik tulajdonságaik alapján választanak nekik majd cseh, esetleg indián nevet - tette hozzá.



A vörös hiúz ma élő hiúzfajok legkisebbike, a házi macskánál mindössze kétszer nagyobb. A faj alapszíne általában barnásvörös, innen ered a latin és a magyar neve. A hiúzféléknél általánosan megfigyelhető a mellsőnél jóval hosszabb hátsó láb ennél a fajnál a legkevésbé jellemző és a hiúzoknál jellegzetes szőrrojt is csupán három centiméter hosszú, esetleg néha hiányozhat.



Természetes élőhelye Kanada déli részétől az Amerikai Egyesült Államokon keresztül Mexikóig húzódik, a sivatagokon kívül szinte minden élőhelyen előfordul. Azokat a területeket kedvelik, ahol van takarás, így be tudja cserkészni áldozatát, vagy el tud rejtőzni. Elsősorban öt kilogramm testsúly körüli zsákmányokat ejt el lesből támadva, territóriumát ürülékkel, vizelettel és karmolásnyomokkal tartja fenn.



A kecses külsejű állatok több indián mitológia szereplői. Egy sóni indián legenda szerint például parázs pattant a bundájára, úgy lett foltos, de van olyan törzs, aki a ravaszságát jeleníti meg népi elbeszélésében.