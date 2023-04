Fővárosi Közgyűlés

Vita a fővárosi 'túlélőcsomagról': a városvezetés szerint a kormány, a kormánypártiak szerint Karácsony a hibás

A budapesti "túlélőcsomagról" és a főváros pénzügyi helyzetéről szóló szerdai közgyűlési vitában a városvezetés szerint a kialakult állapotért a kormány Budapest-ellenes politikája a felelős, míg a kormánypárti képviselők szerint a Karácsony Gergely főpolgármester vezette önkormányzat gazdálkodása okozta a csődközeli helyzetet.



Karácsony Gergely már napirend előtt arról beszélt, hogy ebben a ciklusban túl sok válsággal kellett szembenézni; előbb a koronavírus-járvány, majd az energiaválság érkezett. Van egy harmadik is, amely még jobban érinti a város hétköznapi működését, és "nem valamilyen globális szerencsétlenségből, hanem egy egyszerű politikai döntésből származik" - fűzte hozzá a főpolgármester.



Kifejtette: Orbán Viktor miniszterelnök 2019-ben, amikor az ellenzék megnyerte az önkormányzati választást, azt mondta, az új városvezetés ugyanolyan elbírálásban részesül majd, mint az előző, kormánypárti városvezetés; a szavak azonban nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.



Karácsony Gergely azt mondta, az elmúlt napokban és években is sokszor emlékeztettek mindenkit arra, hogy a fővárosi önkormányzatnak olyan pénzügyi megszorítócsomagot kell elviselnie, amely fenntarthatatlanná teszi a város működését. Majd úgy folytatta, vannak olyan helyzetek, amelyeket nem tudnak, és nem is akarnak kezelni: a fővárosnak idén 58 milliárd forint szolidaritási adót kellene befizetnie, ami "gyakorlatilag lehetetlenné teszi azt, hogy a közszolgáltatásokat az eddigi színvonalon biztosítsuk. Ezért aközül kell választanunk, hogy beletörődünk ebbe (...), vagy levetjük ezt magunkról" azért, hogy Budapest tovább tudjon fejlődni - fogalmazott a főpolgármester.



Közölte, az alaptörvény kimondja, hogy az önkormányzatok bevételeit nem lehet elvonni, és ebből az következik: nem fordulhat elő az, hogy a főváros több szolidaritási adót fizet az államnak, mint amennyi támogatást kap a feladatai ellátására. Tehát az nem fordulhat elő, hogy egy önkormányzat nettó befizetője legyen a költségvetésnek - mondta Karácsony Gergely, majd hangsúlyozta: 25 milliárd forint a tét, de még az is, hogy "van-e még nyomokban jogállam Magyarországon".



Úgy fogalmazott, "én arra tettem esküt, hogy mindent megteszek Budapest fejlődésének előmozdítása érdekében, és ma azt gondolom, hogy ennek a legnagyobb gátja az a kormányzati megszorító politika, amit az elmúlt években egyre durvábban kellett megtapasztalnunk".



Karácsony Gergely azt hangoztatta: szövetséget kell alkotnunk annak érdekében, hogy megvédjük Budapestet, és ebben közreműködésre kérte a közgyűlés minden tagját és a fővárosiakat.

Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője arról beszélt, hogy Karácsony Gergely sajnos csak azt folytatja, amit megválasztása óta folyamatosan: a másra mutogatást, a semmiért nem felelős narratívát, amit egyre többen kezdenek unni.



Karácsony Gergely meghallotta Gyurcsány Ferenc DK-elnök kritikáját, hogy nem használja fel főpolgármesteri tisztségét a kormánnyal való kellő hadakozásra, és most újra a csőddel riogat és a kormány elleni konfliktuspontot keresi - mondta a kormánypárti politikus.



A "fővárosi csőd karácsonyi evolúciójáról" szólva kifejtette: Karácsony Gergely alig fél évvel a megválasztása után már csődről beszélt. Ezt követően 2021 elején is a lehetséges csődöt emlegette a városvezetés. Az újabb csőddel való riogatásból kiolvasható az, hogy tizennégy hónapnyi regnálás alatt feléltek 134 milliárdot abból a 214 milliárdos tartalékból, amit az előző, Tarlós-féle városvezetéstől örököltek - mondta Wintermantel Zsolt, hozzátéve, hogy 2021 végén arról beszéltek: ha a főváros nem kap a kormánytól támogatást, akkor leállhat a tömegközlekedés.



Aztán - folytatta - eljött az év vége, "csőd sehol", de a választási kampányban újfent elő kellett állni valamivel: csak féléves költségvetést fogadnak el, bízva a kormányváltásban. Ez elmaradt, ezért újra támogatást követel a kormánytól a baloldali vezetés - fűzte hozzá.



Wintermantel Zsolt azt mondta, mára elérkezett a sokadik, már-már unalomig ismételt kormányra mutogatás: "mindig a kormány és mindig Orbán Viktor".



Ezt követően - tanácsként szolgálva a főpolgármesternek - lejátszotta Karácsony Gergely egyik korábbi, megválasztása előtti kampánybeszédének részletét, amelyben úgy fogalmazott: "itt az ideje annak, hogy Budapest főpolgármestere kifogások helyett megoldásokkal szolgáljon, itt az ideje annak, hogy a főpolgármester ne mindig azt magyarázza el, hogy mit, miért nem lehet; hogy ne mindig arra hivatkozzon, hogy nem engedte meg neki Orbán Viktor".



Karácsony Gergely a "túlélőprogram" vitájában kiemelte: a főpolgármesternek "kutya kötelesége", hogy mindenkiben szövetségest keressen, és sok erőfeszítést tettek, hogy a kormány a főváros szövetségese legyen. "Minden döntésemért vállalom a felelősséget, de azt a döntést, amit nem én hoztam, de a város számára katasztrofális következménnyel jár, kutya kötelességem szóvá tenni" - hangsúlyozta.



Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a "túlélőcsomagról" szólva úgy fogalmazott: "alternatíva nincs, ez az egyetlen járható út".



Bagdy Gábor (Fidesz-KDNP) a "túlélőcsomagot" szakmai köntösbe bújtatott politikai pamfletnek nevezte, és azt mondta: pillanatnyilag a főváros nincs olyan helyzetben, hogy megkapja a hitelt, tehát a hitelfelvétel is fiktív politikai játszma.

Dódity Gabriella (Fidesz-KDNP) azt mondta, megint ott tartunk, hogy 2023-ban megszorításokról beszélünk, nincs pénz, és a városvezetés szerint ezért csak a kormány felelős. Szerinte nem a kormány, hanem a városvezetés a gátja Budapest fejlődésének.