Híresség

Bevonult a baracskai börtönbe Galambos Lajos

Bevonult a börtönbe Galambos Lajos. A zenész ügyvédje, Csontos Zsolt lapunknak azt mondta: szerdán délelőtt kísérte be Lagzi Lajcsit Baracskán a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe, ahol az ügyfele meg is kezdte letölteni a büntetését.



"Az ügyfelem nincs jól, és számos betegséggel küzd, amelyeket majd kezelni kell. Két olyan műtét is vár rá, amiket el kéne végezni a közeljövőben" - mondta a 24.hu-nak az ügyvéd, hozzátéve, 72 órán belül orvosi vizsgálaton kell átesnie ügyfelének a befogadás után. Csontos hozzátette, Lajcsi igyekezett több olyan személyes tárgyat és eszközt is bevinni a börtönbe, amit a jogszabályok lehetővé tesznek.



Galambos Lajos három év hat hónap szabadságvesztésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte tavaly decemberben a Budapest Környéki Törvényszék a gáz-, víz- és áramlopási ügye miatt. A zenész halasztást kért az egészségi állapota miatt, de ezt a Budapest Környéki Törvényszék nem tartotta alaposnak, így elutasította.