Nagy a baj

Csótányinvázió egy budapesti elitgimnáziumban

Több tucat csótány lepte el a belvárosi ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium épületét, írja a Blikk egy aggódó anyuka beszámolója alapján. Elmondása szerint már az igazgatót is értesítették az esetről.



A lap szerint az intézményvezető azt állította, hogy ez a probléma mindig is jelen volt. Az intézményben két héttel ezelőtt történt rovarirtás - az igazgató szerint a kártevők épp a rovarirtószer hatására másztak elő.



Az intézmény igazgatóhelyettese, Krekus Zsolt azt nyilatkozta a lapnak: "Az iskolában az előírásoknak megfelelően negyedévente van kártevőirtás, a legutóbbi nemrég volt". Azt nem erősítette meg, hogy az igazgató tud-e a most előállt helyzetről.