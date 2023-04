Demonstráció

A pedagógusok státusztörvénye ellen demonstráltak Budapesten

A pedagógusok előkészítés alatt lévő státusztörvénye ellen demonstráltak hétfőn Budapesten.



A délutáni, mások mellett a pedagógus szakszervezetek által szervezett Le a bosszútörvénnyel! Le az elnyomással! elnevezésű megmozduláson részt vevők a Kálvin tértől a Ferenciek tere és a Március 15. tér érintésével vonultak a Belügyminisztérium épülete elé.



A belügyi tárca Széchenyi téri épülete előtt Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának tagja beszédében azt követelte, hogy a kormány vonja vissza a státusztörvény tervezetét, mivel annak nem a közoktatás megjavítása a célja, hanem a pedagógusok megregulázása. Úgy folytatta: ehelyett a kormány olyan jogszabályokkal álljon elő, amelyek betöltik azt a szerepet, amelyet a kabinet az EU felé vállalt, mert - mint fogalmazott - "akkor a közoktatás is javulni fog és pénz is lesz".



Nagy Erzsébet beszámolt arról is: az Európai Parlament "összes nagy frakciója" aláírt egy, az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek címzett levelet, amelyben azt követelték, hogy az EB gyakoroljon nyomást a magyar kormányra a státusztörvény visszavonása érdekében.



A demonstráció többi szónoka - köztük pedagógusok és diákok - az összefogás fontosságát hangsúlyozta "az igazságtalansággal szemben".



A Széchenyi téri demonstráció után tüntetők egy része a Karmelita kolostor elé vonult. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) este azt közölte a police.hu oldalon, hogy a Karmelita kolostornál be nem jelentett gyűlést tartottak. A rendezvény több résztvevője agresszívan lépett fel a rendőrökkel szemben, ellenük könnygázt vetettek be.



Hétfő reggel a Belügyminisztérium épülete előtt másokkal együtt Szabó Tímea, Szabó Rebeka, Tordai Bence és Berki Sándor, a Párbeszéd - Zöldek négy politikusa tartott demonstrációt.