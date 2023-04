Egyház

Pápalátogatás - Letölthető a katolikus mobilapplikáció, a KAPP

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) megbízásából elkészült a KAPP, a katolikus egyház mobilapplikációja, amelyet bárki letölthet a Play áruházból (Android) és az App Store-ból (IOS) - közölte az MKPK sajtószolgálata az MTI-vel.



Az applikáción a Magyar Katolikus Egyház hírei, eseményei, hasznos letölthető anyagai kapnak helyet, valamint tematikus menüpontjai is lesznek - olvasható a közleményben.



A közelgő pápalátogatás hasznos tudnivalói is felkerültek az applikációba. Az Események menüpont alatt megtalálhatók a pápalátogatás helyszínei, ahova útvonaltervező segíti az eljutást a résztvevőknek - írták.



A Liturgikus énekek menüpont tartalmazza az Adoremus különszámát, a vasárnapi Kossuth téri ünnepi szentmise énekeit és liturgikus olvasmányait.



Hozzátették: az applikáció a pápalátogatást követően is frissülni fog.



Ferenc pápa április 28. és 30. között tesz apostoli látogatást Magyarországon, a pápalátogatás minden részletéről beszámol a közmédia.