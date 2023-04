Diplomácia

Szijjártó Péter: négy újabb magyart kimenekítettek Szudánból

Négy újabb magyar állampolgárt kimenekítettek a fegyveres harcok sújtotta Szudánból, míg hat másik személy evakuálása folyamatban van - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy négy magyar már biztonságban van Dzsibutiban, közülük hárman a Franciaországgal folytatott evakuációs együttműködés keretében jutottak ki az országból, amiért köszönetét fejezte ki Franciaországnak.



Rajtuk kívül három magyar az ENSZ-együttműködés keretében tart jelenleg biztonságos helyre, illetve három másik magyar kimenekítése is zajlik.



"Őket konzul kollégáim a Szudánnal határos egyes országokban meghatározott határátkelőkön várják" - mondta, hozzátéve, hogy ennél pontosabb információkat egyelőre nem árulhat el biztonsági okokból.



Szijjártó Péter tudatta, hogy további öt magyar állampolgár még mindig a szudáni fővárosban tartózkodik, velük a rossz műszaki feltételek ellenére időre-időre sikerül kapcsolatba lépni, s ilyenkor a kormány különböző lehetőségeket ajánl számukra, hogy miként hagyhatnák el az országot.



"Azt tudni kell, hogy minden egyes evakuációs műveletnek az a feltétele, hogy mindenki, aki abban részt szeretne venni, a saját felelősségére és a saját maga által szervezett módon kell, hogy eljusson vagy valamely megadott gyülekezőpontra, vagy valamely repülőtérre" - jelentette ki.



"Ez nyilvánvalóan, a körülményeket tekintve, már önmagában is egy kockázatos vállalás, és nem mindenki vállalja ezt fel" - tette hozzá.



"Amennyiben új információkkal rendelkezem, illetve amennyiben újabb magyarok érnek a megadott találkozási pontokra, és a kollégáim közvetlenül kapcsolatba kerülnek velük, akkor természetesen azonnal hírt adunk ezekről a fejleményekről" - közölte.