Környezetszennyezés

Dolgoznak a Harangzugi I. csatornát ért szennyezés elhárításán a szakemberek

Dolgoznak a szakemberek annak, az öcsödi vizeket is elért szennyezésnek az elhárításán, amelyet az okozott, hogy nagy mennyiségű hígtrágyát engedtek egy tehenészeti telepről a Harangzugi I. csatornába a múlt héten - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Öcsöd polgármestere vasárnap a közösségi oldalán.



Soha Attila (független) arról tájékoztatott, hogy a környezetkárosítás Öcsödtől mintegy húsz kilométerre történt, és több százezer köbméter szennyezett vízről van szó.



Azt írta, a tervek szerint zárt rendszerben, egy több mint egy kilométer hosszú csővezetéken keresztül ártalmatlanítják a környezetkárosítást a szakemberek, teljes mértékben elkerülve a Harangzugi holtágat. A csövek lefektetése vasárnap kezdődött el.



A polgármester tájékoztatása szerint a szivattyúk szerdán indulhatnak be és körülbelül öt napig működnek majd, szaghatás nem várható, de zajra számítani kell.



Soha Attila korábban közzétette a Kötivizig mezőtúri szakaszmérnökségének hivatalos válaszát is a közösségi oldalán, amely szerint a Harangzugi I. csatornán bekövetkezett káreseményre tekintettel harmadfokú vízminőség-védelmi fokozatot rendeltek el április 19-én 7 órától.