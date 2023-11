Sajtóközlemény

Elindult a "Virl-Virtuális IT biztonsági Interaktív Platform kifejlesztése" című projekt az ITSec Area Kft.-nél.

Az ITSec Area Kft. a 282 millió forintot meghaladó visszanem térintendő támogatást nyert el a "2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV" elnevezésű pályázati kiíráson. A közel 400 millió forint összköltségvetésű beruházásból egy IT biztonsági Interaktív Platform valósul meg.

Az informatikai rendszerek mára a mindennapi életünk részévé váltak, úgy, hogy az emberek többsége megfelelő szakmai ismerettel nem rendelkezik. Az informatikai rendszerek használata nem csak a cégek bevételére van hatással, az emberek magánéletében is jelentős szerepet kapott. Befolyásolja a munkánk hatékonyságát, az életünk minőségét, ezért is mondható, hogy talán már nincs is olyan munkakör vagy feladat, ahol az Internetet vagy ahhoz kapcsolódó informatikai rendszert ne kellene használnunk. Ezzel egyidejűleg a Kiber támadások száma is jelentősen megnőtt, ami azonban nem csak az informatikai rendszerek (pl. IoT) terjedésével, különböző területeken történő megjelenésével koherens, hanem a COVID-19 hatása is, mivel a munkahelyek az emberek otthonába költöztek (home office). Annak érdekében, hogy a felhasználók megfelelő védelmet kapjanak a Kiber bűnözőkkel szemben, fontos az egyének megfelelő oktatása. A több évtizedre visszanyúló szakmai ismereteink alapján a védelmi rendszerek kialakításánál az egyik legfontosabb kérdés a humán erőforrás megfelelő képzése. A felhasználók számára egyre fontosabbak azon ismeretek, amelyekkel - informatikai szakmai tudás nélkül is - képessé válnak magukat és az értékeiket megvédeni. Látható tehát, hogy informatikai tudatosságra van szükség. Az ITSec Area Kft. informatikai biztonsági tanácsadásai mellett rendszeresen végez informatikai tudatosság képzést állami szereplőknek, vállalatoknak, de karitatív módon gyerekeknek és azok szüleinek is. A már összegyűjtött tapasztalataink alapján az informatikai biztonsági tudatosság oktatása során, a hallgatóság azon információkat tudja legjobban elsajátítani, amelyeket meg tud tapasztalni, át tud élni.

Egyik kutatási feltételezésünk, hogy a fizikai szabadulószoba virtuális élménnyé alakítható, kevés változtatással az eredetihez képest, még úgy is, hogy egyetlen tárgy sem dolgozható ki olyan részletességgel, mint ahogyan élőben megjelenik. A kutatásunkban ki kell térnünk arra is, hogy az élményt hogyan lehet más eszközökkel, módszerekkel fokozni. A virtuális tárgyak nem teszik lehetővé a különböző interakciókat (szaglás, tapintás, stb.), ezért a meglévő képi, hangi megjelenítési módszereket kell úgy átalakítanunk, hogy azok elősegítsék az oktatás célját. A virtuális térben nem csupán az információ, social engeniering módszerrel a személyazonosság is eltulajdonítható, megjelenik a pénz zsarolás (ransomware malwatek) és a személyek befolyásolása is. Az általunk megvalósítandó VR rendszernél a már kidolgozott eljárásokat akarjuk úgy átalakítani és implementálni, hogy a szabadulószobás előnyök a Virtuális valóságból adódó lehetőségekkel egy új, minden szempontból hatékonyabb megoldásba ötvözzük. A szabadulószobában olyan feladványok, logikai játékok és események lesznek, amit a valóságban valamilyen informatikai incidens során egy hacker alkalmazna hol védekezésre, hol támadásra, tehát egy informatikai rendszer „kijátszása” lenne a cél. A szerepjáték során lehetünk hackerek, tolvajok vagy ügynökök attól függően, hogy a tudatosság képzés mely területét érintjük.



A kialakult COVID-19 járvány miatti home office-ban történő oktatás is leegyszerűsödik, mivel a VR szemüveg, mint eszköz és a hozzá tartozó VirIT rendszer mobil és mobilizálható, így eljuttatható az otthonokba. Az alkalmazottak és a magánszemélyek az általunk fejlesztendő rendszerrel képesek lesznek olyan ismeretek elsajátítására, amelyet a vállalkozásuk és saját biztonságuk érdekében használhatnak. A VirIT virtuális valóságban konkrét veszélyek (károkozás) nélkül személyre és cégre szabottan átélhetők és kipróbálhatók különböző IT incidensek és általuk megtanulható a magunk valamint a cégünk védelme.



A projekt eredményeként létrejön:

- új oktatási módszertan, kiberbiztonsági tudatosítási képzésekre

- az új módszertan implementációja VR technológiával

- a képzések változatos megtartásához szükséges tartalomfejlesztési módszer és keretrendszer



