Közlekedés
Megint kilyukadt Magyar Péter gumija - a nyolcadik után betelt a pohár, nagy bejelentést tett
Magyar Péter szerint tarthatatlan a magyar közutak állapota, ezért a TISZA-kormány 120 milliárd forintos útfelújítási programot indítana, és megszüntetné az autópályák jelenlegi koncessziós rendszerét is.2026.11.22 14:13ma.hu
Nyolc defektet szenvedett el országjárásai során Magyar Péter és csapata – erről számolt be a politikus legújabb Facebook-bejegyzésében, amelyben a magyar közúthálózat állapotát bírálta, és jelentős útjavítási programot jelentett be.
„A gumi már csak ilyen, néha kilyukad vagy kiszakad. Sokszor pont a legrosszabb pillanatban” – kezdte bejegyzését Magyar, aki ezután a hazai utak szerinte tragikus állapotára tért rá.
Felidézte, hogy egy évvel ezelőtt Kálmánházánál, két éve pedig Cigándon kaptak defektet. Utóbbi települést azért is említette, mert közlése szerint a TISZA-kormány most megnyitotta a Cigándi-tározót, hogy a Tisza magasabb vízállását kihasználva kétmillió köbméter vizet tároljanak el, és juttassanak vissza a tájba.
A politikus bejelentette, hogy a kormány 120 milliárd forintos kátyúmentesítő programot indít a magyar közutak állapotának javítására. A kezdeményezést tréfásan „gumimentő programnak” is nevezte.
Magyar szerint a fejlesztésekhez elengedhetetlen a Magyar Közút Zrt. kapacitásainak bővítése, valamint az alsóbbrendű utak felújítása. Utóbbiakat úgy jellemezte, hogy az elmúlt időszakban teljesen magukra hagyták őket.
A bejelentés azonban nem csupán a kátyúk felszámolásáról szólt. Magyar Péter azt is közölte, hogy a kormány vissza kívánja venni az autópályák üzemeltetését, és megszüntetné a jelenlegi koncessziós megállapodást.
A politikus 23 ezer milliárd forintos koncesszióként hivatkozott a rendszerre, amelyet élesen bírált. Állítása szerint a szerződés fenntartása a korábbi kormányhoz kötődő üzleti köröknek kedvez.
A bejegyzésből egyelőre nem derül ki, milyen ütemezéssel valósulna meg a 120 milliárd forintos program, mely útszakaszok élveznének elsőbbséget, illetve milyen jogi és pénzügyi feltételekkel szüntetnék meg az autópálya-koncessziót.
Magyar Péter a bejegyzés végén egy gyakorlati tanácsot is adott az autósoknak: emlékeztetett arra, hogy ideje gondoskodni a szezonális gumicseréről.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 20:54 A kutatók szerint ez az áttörő felfedezés bizonyítja, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból...
- 18:50 Marine Le Pen elárulta, miért nem utazik Zelenszkijhez Kijevbe
- 16:20 Semmilyen műtét nem segít - a lábai megmentéséért küzd a magyar rádiós
- 14:13 Megint kilyukadt Magyar Péter gumija - a nyolcadik után betelt a pohár, nagy bejelentést tett
- 12:51 Elítélték a Hadházy Ákost elgázolni próbáló vagyonőrt - a képviselő súlyosabb büntetést akar
- 11:42 Már közel harminc éve tilos emberszabású majmokon kísérletezni Nagy-Britanniában
- 9:39 3 éve lőtték le a Svájcból érkezett farkast - mi történt az M237-es ügy vádlottjaival?
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06