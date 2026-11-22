Közlekedés

Megint kilyukadt Magyar Péter gumija - a nyolcadik után betelt a pohár, nagy bejelentést tett

Magyar Péter szerint tarthatatlan a magyar közutak állapota, ezért a TISZA-kormány 120 milliárd forintos útfelújítási programot indítana, és megszüntetné az autópályák jelenlegi koncessziós rendszerét is. 2026.11.22 14:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nyolc defektet szenvedett el országjárásai során Magyar Péter és csapata – erről számolt be a politikus legújabb Facebook-bejegyzésében, amelyben a magyar közúthálózat állapotát bírálta, és jelentős útjavítási programot jelentett be.



„A gumi már csak ilyen, néha kilyukad vagy kiszakad. Sokszor pont a legrosszabb pillanatban” – kezdte bejegyzését Magyar, aki ezután a hazai utak szerinte tragikus állapotára tért rá.



Felidézte, hogy egy évvel ezelőtt Kálmánházánál, két éve pedig Cigándon kaptak defektet. Utóbbi települést azért is említette, mert közlése szerint a TISZA-kormány most megnyitotta a Cigándi-tározót, hogy a Tisza magasabb vízállását kihasználva kétmillió köbméter vizet tároljanak el, és juttassanak vissza a tájba.



A politikus bejelentette, hogy a kormány 120 milliárd forintos kátyúmentesítő programot indít a magyar közutak állapotának javítására. A kezdeményezést tréfásan „gumimentő programnak” is nevezte.



Magyar szerint a fejlesztésekhez elengedhetetlen a Magyar Közút Zrt. kapacitásainak bővítése, valamint az alsóbbrendű utak felújítása. Utóbbiakat úgy jellemezte, hogy az elmúlt időszakban teljesen magukra hagyták őket.



A bejelentés azonban nem csupán a kátyúk felszámolásáról szólt. Magyar Péter azt is közölte, hogy a kormány vissza kívánja venni az autópályák üzemeltetését, és megszüntetné a jelenlegi koncessziós megállapodást.



A politikus 23 ezer milliárd forintos koncesszióként hivatkozott a rendszerre, amelyet élesen bírált. Állítása szerint a szerződés fenntartása a korábbi kormányhoz kötődő üzleti köröknek kedvez.



A bejegyzésből egyelőre nem derül ki, milyen ütemezéssel valósulna meg a 120 milliárd forintos program, mely útszakaszok élveznének elsőbbséget, illetve milyen jogi és pénzügyi feltételekkel szüntetnék meg az autópálya-koncessziót.



Magyar Péter a bejegyzés végén egy gyakorlati tanácsot is adott az autósoknak: emlékeztetett arra, hogy ideje gondoskodni a szezonális gumicseréről.