Közlekedés
Apró kamera, komoly bírság: új típusú traffipaxra figyelmeztetik az autósokat
Egy villanyoszlopra szerelt, alig észrevehető sebességmérő kameráról számoltak be Magyarországon, amely a közösségi oldalon megjelent figyelmeztetés szerint éjjel-nappal, mindkét forgalmi irányban képes ellenőrizni a járműveket.2026.11.21 18:37ma.hu
Új típusú sebességmérő berendezésre hívta fel az autósok figyelmét a Salgótarjáni-Infó Facebook-oldal. A november 19-én közzétett bejegyzés szerint Magyarországon már VIDAR Speed típusú traffipax is működik, amely megjelenésében jelentősen eltér a megszokott sebességmérő eszközöktől.
A berendezés nem a jól ismert VÉDA-kapukhoz vagy traffiboxokhoz hasonlít. A beszámoló szerint egy villanyoszlopra szerelt, viszonylag kisméretű kamera végzi az ellenőrzést, így a járművezetők számára kevésbé feltűnő lehet.
A bejegyzés alapján a VIDAR Speed egyik sajátossága, hogy mindkét forgalmi irányban képes sebességet mérni, ráadásul nappal és éjszaka egyaránt működhet.
Egy motoros arról számolt be, hogy az általa használt közlekedési alkalmazások sem jelezték a berendezést. Állítása szerint sem a Waze, sem a Traffi Hunter nem figyelmeztette arra, hogy az adott útszakaszon sebességellenőrzés zajlik.
A navigációs és traffipaxjelző alkalmazások azonban nem feltétlenül tartalmazzák valamennyi sebességmérő helyét. Az ilyen rendszerek adatbázisai részben felhasználói bejelentésekre épülnek, ezért egy újonnan telepített vagy korábban nem jelzett kamera észrevétlen maradhat.
A kisebb méretű, oszlopokra szerelhető sebességmérők előnye, hogy telepítésükhöz nincs feltétlenül szükség nagyméretű tartószerkezetre. A korszerű kamerarendszerek a járművek azonosítását és a sebességellenőrzést különböző fényviszonyok között is támogathatják.
A Salgótarjáni-Infó bejegyzése ugyanakkor nem tartalmazza a berendezés pontos helyét, üzemeltetőjét vagy a telepítés időpontját. Arról sem közöltek hivatalos dokumentumot, hogy a készülék már hatósági bírságolásra alkalmas, hitelesített rendszerként működik-e.
Az új traffipax magyarországi üzembe helyezésének részletei ezért egyelőre további megerősítést igényelnek.
Az autósok számára mindenesetre fontos, hogy a sebességkorlátozások betartása nem függhet attól, jelzi-e egy alkalmazás a közelben működő ellenőrző berendezést.
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