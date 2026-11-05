Közlekedés

Tény, hogy száguldoztak az M6-oson, de baleset nélkül! - mit bizonyít ez valójában?

A TraffiX szerint az M6-os autópályán végzett sebességmérés azt mutatja, hogy az autósok a megengedettnél gyorsabban is képesek biztonságosan közlekedni. A következtetés azonban vitatható: egyetlen balesetmentes mérési nap önmagában nem bizonyítja, hogy a gyorshajtás veszélytelen. 2026.11.05 10:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Érdekes értelmezést adott a TraffiX a Magyar Közút M6-os autópályán végzett kísérleti átlagsebesség-mérésének. A közlekedési témájú Facebook-oldal szerint a vizsgálat eredményeiből nem feltétlenül az következik, hogy szükség van az átlagsebesség-mérés bevezetésére, hanem az is, hogy az autósok a megengedett sebességhatár túllépése mellett is képesek balesetmentesen közlekedni.



A Magyar Közút október 13-án, Érd és Himesháza között végzett egész napos sebességvizsgálatot. A meglévő rendszámfelismerő kamerák segítségével összesen 8269 jármű közlekedését elemezték. Az eredményekről Vitézy Dávid is beszámolt közösségi oldalán.



A TraffiX a közzétett adatokból azt emelte ki, hogy a vizsgált szakaszon a gyorshajtások ellenére sem történt baleset. Szerintük ez megkérdőjelezi azt az érvelést, amely a sebességtúllépések gyakoriságából közvetlenül az átlagsebesség-mérés szükségességére következtet.



A próbamérés során a személyautók több mint 17 százaléka legalább az egyik szakaszon 145 km/óra feletti átlagsebességet ért el, közel 6 százalékuk pedig 156 km/óra fölött közlekedett. A legmagasabb mért szakaszátlag 213,55 km/óra volt, vagyis az érintett járművezető nem csupán egy rövid előzés során lépte túl jelentősen a sebességhatárt.



Vitézy Dávid szerint éppen ezek az eredmények indokolják az átlagsebesség-mérés bevezetését. A rendszer ugyanis nem egyetlen ponton ellenőrzi a járművek sebességét, hanem két mérési hely közötti menetidő alapján állapítja meg, hogy a vezető milyen átlagsebességgel teljesítette az adott útszakaszt.



A TraffiX ezzel szemben arra hívja fel a figyelmet, hogy a sebességtúllépések gyakorisága és a tényleges baleseti kockázat nem ugyanaz. A bejegyzés szerint az M6-oson tapasztalt balesetmentes közlekedés azt mutatja, hogy a megengedettnél nagyobb sebesség sem vezet szükségszerűen balesethez.



A következtetésnek azonban van egy lényeges korlátja. A balesetek viszonylag ritka események, így egyetlen nap tapasztalatai alapján nem lehet megállapítani, hogy az adott sebesség mennyire biztonságos hosszabb távon. Ráadásul a nagyobb sebesség növeli a fékutat, és egy esetleges ütközés következményeit is súlyosbíthatja.



A vita ugyanakkor egy fontos kérdést vet fel: indokolt-e ugyanúgy kezelni azt, aki néhány kilométerrel lépi túl a megengedett sebességet, mint azt, aki tartósan 200 km/óra fölött közlekedik?



Vitézy maga is különbséget sürget a kisebb és a kirívó sebességtúllépések között. A közlekedési tárca jelenleg a szükséges jogszabály-módosításokat készíti elő, de az átlagsebesség-mérés bevezetéséről még nem született végleges döntés.



A kérdés tehát nem pusztán az, hogy hányan hajtanak gyorsabban a megengedettnél, hanem az is, hogy milyen sebességellenőrzési és szankcionálási rendszer képes ténylegesen csökkenteni a balesetek számát.