Közlekedés
Közel egymilliós büntetést kapott Ausztriában a magyar motoros
Egy magyar motoros ausztriai kiruccanása váratlanul súlyos következményekkel ért véget.2026.09.11 14:31ma.hu
Közel egymillió forintos büntetést kapott Ausztriában egy magyar Harley-Davidson-tulajdonos, miután a rendőrök szerint motorja jóval hangosabb volt a megengedettnél - írta a Frisss.hu.
A férfit a karintiai Faaker See térségében, a European Bike Week idején állították meg. Beszámolója szerint az ellenőrzés több mint fél órán át tartott, és a rendőrök részletesen átvizsgálták a motorkerékpárt.
A helyszíni zajmérés állítólag tíz decibellel magasabb értéket mutatott annál, mint ami a motor forgalmi engedélyében szerepelt.
Ez nem csekély eltérés: a decibelskála logaritmikus, így tíz decibeles növekedés nagyjából tízszeres hangintenzitást jelent, amit az emberi fül hozzávetőleg kétszer olyan hangosnak érzékel.
A motoros a Harley-Davidson Club Hungary közösségi csoportjában azt írta, tisztában volt vele, hogy járműve nem teljesen szabályos, ilyen mértékű büntetésre azonban nem számított.
Beszámolója szerint 2400 eurót kellett a helyszínen bankkártyával kifizetnie, emellett az út szélén elvégzett műszaki vizsgálat további 20 euróba került.
A történet ezzel nem ért véget. Az osztrák hatóságok levették a motor rendszámát, és a forgalmi engedélyt sem adták vissza.
A férfi annyi engedményt kapott, hogy nem kellett azonnal járműmentőt hívnia: rendőri kísérettel visszamotorozhatott a szállására.
A motoros túlzónak tartotta a szankciót, ezért jogi segítséget keresett. A 2400 eurós összeg pontos összetételét azonban csak az osztrák hatósági iratok alapján lehetne biztosan megállapítani.
Ausztriában régóta szigorúan ellenőrzik a szabálytalanul átalakított és túl hangos motorkerékpárokat, különösen a nagyobb motorostalálkozók idején.
A Faaker See környékén a European Bike Week alatt rendszeresen megnő a motorforgalom és a zajterhelés, ezért a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a műszaki állapotra és a zajszintre.
A magyar motoros esete így komoly figyelmeztetés lehet azoknak, akik átalakított kipufogóval indulnak Ausztriába: a szabálytalanság nemcsak súlyos pénzbírsággal, hanem a rendszám és a forgalmi engedély elvételével is járhat.
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