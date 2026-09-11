Közlekedés

Közel egymilliós büntetést kapott Ausztriában a magyar motoros

Közel egymillió forintos büntetést kapott Ausztriában egy magyar Harley-Davidson-tulajdonos, miután a rendőrök szerint motorja jóval hangosabb volt a megengedettnél - írta a Frisss.hu.



A férfit a karintiai Faaker See térségében, a European Bike Week idején állították meg. Beszámolója szerint az ellenőrzés több mint fél órán át tartott, és a rendőrök részletesen átvizsgálták a motorkerékpárt.



A helyszíni zajmérés állítólag tíz decibellel magasabb értéket mutatott annál, mint ami a motor forgalmi engedélyében szerepelt.



Ez nem csekély eltérés: a decibelskála logaritmikus, így tíz decibeles növekedés nagyjából tízszeres hangintenzitást jelent, amit az emberi fül hozzávetőleg kétszer olyan hangosnak érzékel.



A motoros a Harley-Davidson Club Hungary közösségi csoportjában azt írta, tisztában volt vele, hogy járműve nem teljesen szabályos, ilyen mértékű büntetésre azonban nem számított.



Beszámolója szerint 2400 eurót kellett a helyszínen bankkártyával kifizetnie, emellett az út szélén elvégzett műszaki vizsgálat további 20 euróba került.



A történet ezzel nem ért véget. Az osztrák hatóságok levették a motor rendszámát, és a forgalmi engedélyt sem adták vissza.



A férfi annyi engedményt kapott, hogy nem kellett azonnal járműmentőt hívnia: rendőri kísérettel visszamotorozhatott a szállására.



A motoros túlzónak tartotta a szankciót, ezért jogi segítséget keresett. A 2400 eurós összeg pontos összetételét azonban csak az osztrák hatósági iratok alapján lehetne biztosan megállapítani.



Ausztriában régóta szigorúan ellenőrzik a szabálytalanul átalakított és túl hangos motorkerékpárokat, különösen a nagyobb motorostalálkozók idején.



A Faaker See környékén a European Bike Week alatt rendszeresen megnő a motorforgalom és a zajterhelés, ezért a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a műszaki állapotra és a zajszintre.



A magyar motoros esete így komoly figyelmeztetés lehet azoknak, akik átalakított kipufogóval indulnak Ausztriába: a szabálytalanság nemcsak súlyos pénzbírsággal, hanem a rendszám és a forgalmi engedély elvételével is járhat.