Baleset
Elfelejtette becsukni a busz ajtaját a sofőr - másodpercekkel később ez menthette meg egy motoros életét
Egészen különös közlekedési balesetet rögzített egy busz kamerája Kolumbiában: egy motoros nagy sebességgel csapódott a járműnek, majd a nyitva felejtett ajtón keresztül egyenesen az utastérbe repült.2026.09.03 16:06ma.hu
Nem mindennapi baleset történt vasárnap délután a kolumbiai Valle del Cauca tartományban fekvő Bugában.
A busz fedélzeti kamerájának felvételén látható, hogy a jármű vezetője indulás előtt nem csukta be az ajtót. Néhány másodperccel később egy nagy sebességgel érkező motoros ütközött a busszal.
A becsapódás ereje akkora volt, hogy a motoros a nyitott ajtón keresztül egyenesen a busz utasterébe repült.
A látványos baleset azonban szinte hihetetlen módon végződött: a helyi beszámolók szerint a férfi nem sérült meg, sőt röviddel később saját lábán tudott leszállni a buszról.
A sofőr figyelmetlensége így ezúttal különös módon akár szerencsés körülménynek is bizonyulhatott. Ha az ajtó zárva lett volna, a motoros közvetlenül annak csapódhatott volna, ami a helyi sajtó szerint jóval súlyosabb következményekkel járhatott.
A biztonsági kamera felvétele mindenesetre ritkán látható pillanatot örökített meg: egy közlekedési szabálytalanság, amely néhány másodperccel később akár egy ember életét is megmenthette.
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