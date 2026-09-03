Baleset

Elfelejtette becsukni a busz ajtaját a sofőr - másodpercekkel később ez menthette meg egy motoros életét

Egészen különös közlekedési balesetet rögzített egy busz kamerája Kolumbiában: egy motoros nagy sebességgel csapódott a járműnek, majd a nyitva felejtett ajtón keresztül egyenesen az utastérbe repült. 2026.09.03 16:06 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem mindennapi baleset történt vasárnap délután a kolumbiai Valle del Cauca tartományban fekvő Bugában.



A busz fedélzeti kamerájának felvételén látható, hogy a jármű vezetője indulás előtt nem csukta be az ajtót. Néhány másodperccel később egy nagy sebességgel érkező motoros ütközött a busszal.



A becsapódás ereje akkora volt, hogy a motoros a nyitott ajtón keresztül egyenesen a busz utasterébe repült.



A látványos baleset azonban szinte hihetetlen módon végződött: a helyi beszámolók szerint a férfi nem sérült meg, sőt röviddel később saját lábán tudott leszállni a buszról.



A sofőr figyelmetlensége így ezúttal különös módon akár szerencsés körülménynek is bizonyulhatott. Ha az ajtó zárva lett volna, a motoros közvetlenül annak csapódhatott volna, ami a helyi sajtó szerint jóval súlyosabb következményekkel járhatott.



A biztonsági kamera felvétele mindenesetre ritkán látható pillanatot örökített meg: egy közlekedési szabálytalanság, amely néhány másodperccel később akár egy ember életét is megmenthette.