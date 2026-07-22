Állatvédelem
Elgázolták az őzgidát, majd segítség nélkül otthagyták - az életéért küzdenek az állatmentők
Egy súlyosan sérült őzgida órákig feküdt az út szélén, mire állatmentőkhöz került. Most kritikus állapotban kezelik.2026.07.22 08:28ma.hu
A Tüskevár Vad és Egzotikus Állatvédő Alapítvány beszámolója szerint súlyosan megsérült egy őzgida, miután egy autó elütötte, a jármű vezetője pedig a helyszín elhagyásával folytatta útját.
Az alapítvány közlése szerint az őzmama sikeresen átkelt az úton, gidája azonban már nem tudta követni, mert elgázolták. A bejegyzés alapján a sofőr nem állt meg segítséget nyújtani.
A sérült állatot arra járó emberek vették észre. Elmondásuk szerint értesítették a 112-es segélyhívót, valamint rendőrt és vadászt is próbáltak hívni, majd mintegy másfél órán át a tűző napon maradtak a szenvedő gidával, de az általuk várt segítség nem érkezett meg.
Végül civilek szállították az állatot a mentőközpontba, ahol azonnal megkezdték az ellátását.
Az állatorvosi vizsgálatok szerint a gidának combcsonttörése, légmell (pneumothorax) és súlyos fejsérülése is van. Az alapítvány tájékoztatása szerint jelenleg infúziós kezelést, fájdalomcsillapítást és sokktalanítást kap, állapota továbbra is életveszélyes.
A szervezet szerint, ha az őzgida túléli a következő 48 órát, több százezer forintos ortopédiai műtétre lesz szüksége, amely esélyt adhat a felépülésére.
Bejegyzésükben az állatmentők arra is felhívták a figyelmet, hogy véleményük szerint a sérült vadon élő állatok ellátásának jelentős része ma is civil szervezetekre hárul, miközben az ilyen esetek komoly szakmai és anyagi terhet jelentenek számukra.
Jó hírt kaptak az állatmentők: sikeresen megműtötték a cserbenhagyott őzgidát
A Tüskevár Vad és Egzotikus Állatvédő Alapítvány biztató hírt osztott meg arról az őzgidáról, amelyet néhány nappal ezelőtt elgázoltak, majd a baleset után magára hagytak az út szélén.
Az alapítvány közlése szerint a gidát a DUO-VET Állatorvosi Rendelő szakemberei operálták meg. A beavatkozás során lemezes csontegyesítő műtétet (osteosynthesis) végeztek az eltört combcsonton.
A szervezet beszámolója szerint az altatás kockázatosnak bizonyult, ezért a műtét ideje alatt komoly aggodalommal figyelték az állat állapotát. Végül azonban a gida sikeresen felébredt, másnap pedig már önállóan fel tudott állni és megtartotta magát a sérült lábán.
Az állatmentők szerint ez fontos mérföldkő a felépülésben, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a teljes gyógyulás még hosszú folyamat lesz. A gida továbbra is nehezen táplálható, a baleset óta sokat fogyott, ezért folyamatos állatorvosi felügyeletre és intenzív gondozásra szorul.
Az alapítvány külön köszönetet mondott az állatorvosi rendelő munkatársainak a szakmai segítségért és a kedvezményesen elvégzett műtétért. Közlésük szerint a kezelések így is jelentős költséget jelentenek, ezért adományokat gyűjtenek a gyógykezelés finanszírozására.
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