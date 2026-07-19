Rendszerváltás
Lerobbant a reptér közelében, a rendőrök pedig példát mutattak emberségből
Nem bírság, hanem segítség érkezett: egy meghibásodott autós megható történetben mondott köszönetet a helyszínre érkező rendőröknek.2026.07.19 10:43ma.hu
A közösségi médiában osztotta meg történetét egy autós, aki a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálját elhagyva vette észre, hogy autója műszaki hibás lett.
Elmondása szerint a jármű kormánya elhúzott, ezért a reptér rendkívül drága várakozási díjai miatt a sorompón kívül, az első lehetséges helyen állt félre. Mint írta, a környéken alig akad olyan hely, ahol szabályosan meg lehetne állni, ezért igyekezett úgy megállni, hogy a forgalmat a lehető legkevésbé akadályozza.
Néhány perccel később egy rendőrautó érkezett a helyszínre. A két rendőr először azt kérdezte, tudnak-e segíteni, majd miután megtudták, hogy a műszaki segítség már úton van, egyikük egy palack hideg ásványvizet vitt a várakozó autósnak.
A történet szerint a járőrök ezt követően végig a helyszínen maradtak, és megkülönböztető fényjelzést használva biztosították a lerobbant autót, hogy megelőzzék az esetleges balesetet.
A bejegyzés szerzője külön kiemelte Hamar Zsolt nevét, akinek személyesen is megköszönte a segítséget, egyben elnézést kért, amiért kollégája nevét nem jegyezte fel.
Később a kommentben jelezte a rendőr, hogy ki volt a kollégája:
"Kelemen Péter volt a (fiatalabb) társam.
Szívesen segítettünk."
„Emberként vizsgáztak. Ötösre!” – fogalmazott az autós, aki szerint a rendőrök hozzáállása örökre a legszebb emlékei közé tartozik. A történetet sokan a rendőri hivatás emberi oldalának szép példájaként osztják tovább a közösségi médiában.
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