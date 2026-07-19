Rendszerváltás

Lerobbant a reptér közelében, a rendőrök pedig példát mutattak emberségből

A közösségi médiában osztotta meg történetét egy autós, aki a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálját elhagyva vette észre, hogy autója műszaki hibás lett.



Elmondása szerint a jármű kormánya elhúzott, ezért a reptér rendkívül drága várakozási díjai miatt a sorompón kívül, az első lehetséges helyen állt félre. Mint írta, a környéken alig akad olyan hely, ahol szabályosan meg lehetne állni, ezért igyekezett úgy megállni, hogy a forgalmat a lehető legkevésbé akadályozza.



Néhány perccel később egy rendőrautó érkezett a helyszínre. A két rendőr először azt kérdezte, tudnak-e segíteni, majd miután megtudták, hogy a műszaki segítség már úton van, egyikük egy palack hideg ásványvizet vitt a várakozó autósnak.



A történet szerint a járőrök ezt követően végig a helyszínen maradtak, és megkülönböztető fényjelzést használva biztosították a lerobbant autót, hogy megelőzzék az esetleges balesetet.



A bejegyzés szerzője külön kiemelte Hamar Zsolt nevét, akinek személyesen is megköszönte a segítséget, egyben elnézést kért, amiért kollégája nevét nem jegyezte fel.



Később a kommentben jelezte a rendőr, hogy ki volt a kollégája:



"Kelemen Péter volt a (fiatalabb) társam.

Szívesen segítettünk."



„Emberként vizsgáztak. Ötösre!” – fogalmazott az autós, aki szerint a rendőrök hozzáállása örökre a legszebb emlékei közé tartozik. A történetet sokan a rendőri hivatás emberi oldalának szép példájaként osztják tovább a közösségi médiában.



