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Azbesztszennyezés - A kormány elrendelte a szennyezett zúzott kő eltávolítását Szombathelyen

A kormány a leginkább szennyezett területen, a szombathelyi Oladi plató városrészben elrendelte az érintett útszakaszokon az azbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását - jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő csütörtökön Budapesten.



A kormányszóvivői tájékoztatón kifejtette: a legutóbbi információk szerint a szennyezés mértéke jelenleg itt is az egészségügyi határértékek alatt van, de a probléma ezen a részen olyan nagy kiterjedésű, összefüggő területet érint, ami indokolja a beavatkozást. Összesen mintegy 12 kilométernyi közút érintett, és körülbelül 1500-an élnek ezen a területen - közölte.



A mérések ugyanakkor más területen nem indokolják az azonnali beavatkozást, a szennyezés mértéke sehol nem haladja meg az egészségügyi határértéket.



Kitért arra: a végrehajtás és a finanszírozás részleteiről jelenleg is folynak az egyeztetések, Szombathely polgármesterével pedig a héten még egyeztet a kormány.