Baleset
Felborult egy sertéseket szállító kamion a 66-os főúton, Szentbalázs közelében
A baleset a főút 47-es és 48-as kilométere között történt, a kamion száznyolcvan állatot szállított.2026.07.01 10:10MTI
Lezárták a 66-os főutat a Somogy vármegyei Szentbalázs közelében, ahol felborult egy sertéseket szállító kamion; sok állat elpusztult - közölte a katasztrófavédelem.
A baleset a főút 47-es és 48-as kilométere között történt, a kamion száznyolcvan állatot szállított, amelyekhez állatorvos, a balesetet szenvedett jármű sofőrjéhez mentő érkezett. A mentés helyszínére a kaposvári hivatásos tűzoltók és a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tagjai vonultak.
Mindössze ötvenhat sertés maradt életben, az állatokat a tűzoltók egy húsüzem által biztosított mobil karámokba terelték. A jószágokat elszállítják a helyszínről.
A tűzoltók vízsugárral gondoskodtak a kamionban lévő sertések hűtéséről is, a felborult kamiont a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (KÖTÉL) segítségével állítják kerekeire.
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