Baleset

Felborult egy sertéseket szállító kamion a 66-os főúton, Szentbalázs közelében

A baleset a főút 47-es és 48-as kilométere között történt, a kamion száznyolcvan állatot szállított.

2026.07.01 10:10MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Lezárták a 66-os főutat a Somogy vármegyei Szentbalázs közelében, ahol felborult egy sertéseket szállító kamion; sok állat elpusztult - közölte a katasztrófavédelem.

A baleset a főút 47-es és 48-as kilométere között történt, a kamion száznyolcvan állatot szállított, amelyekhez állatorvos, a balesetet szenvedett jármű sofőrjéhez mentő érkezett. A mentés helyszínére a kaposvári hivatásos tűzoltók és a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tagjai vonultak.

Mindössze ötvenhat sertés maradt életben, az állatokat a tűzoltók egy húsüzem által biztosított mobil karámokba terelték. A jószágokat elszállítják a helyszínről.

A tűzoltók vízsugárral gondoskodtak a kamionban lévő sertések hűtéséről is, a felborult kamiont a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (KÖTÉL) segítségével állítják kerekeire.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.