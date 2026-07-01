Baleset

Felborult egy sertéseket szállító kamion a 66-os főúton, Szentbalázs közelében

Lezárták a 66-os főutat a Somogy vármegyei Szentbalázs közelében, ahol felborult egy sertéseket szállító kamion; sok állat elpusztult - közölte a katasztrófavédelem.



A baleset a főút 47-es és 48-as kilométere között történt, a kamion száznyolcvan állatot szállított, amelyekhez állatorvos, a balesetet szenvedett jármű sofőrjéhez mentő érkezett. A mentés helyszínére a kaposvári hivatásos tűzoltók és a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tagjai vonultak.



Mindössze ötvenhat sertés maradt életben, az állatokat a tűzoltók egy húsüzem által biztosított mobil karámokba terelték. A jószágokat elszállítják a helyszínről.



A tűzoltók vízsugárral gondoskodtak a kamionban lévő sertések hűtéséről is, a felborult kamiont a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (KÖTÉL) segítségével állítják kerekeire.