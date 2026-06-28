Tragédia

A vétlen sofőr mögött haladt, végignézte saját gyermeke halálát az apa Bükkábránynál

Megrázó részlet derült ki a bükkábrányi balesetről: a vétlen autóban utazó egyik gyermek édesapja közvetlenül a családja mögött haladt, és végignézte a frontális ütközést, amelyben öt ember, köztük három gyermek vesztette életét. 2026.06.28 15:17 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb megrázó részletek derültek ki a Bükkábránynál történt halálos közlekedési balesetről. Az RTL Híradó információi szerint a vétlen autóban utazó egyik gyermek édesapja közvetlenül családja mögött haladt, és saját szemével látta a frontális ütközést. A férfi sokkot kapott, kórházba szállították.



A szombat délutáni balesetben összesen öten vesztették életüket, köztük három kisgyermek. A vétlen autóban két hatéves kisfiú, egy ötéves kislány és két nő utazott. A kislány a kórházban halt bele sérüléseibe, a két nő közül az egyiket gerincsérülésekkel Miskolcon, a másikat életveszélyes állapotban Debrecenben ápolják.



A másik járműben két 19 éves fiatal utazott, akik szintén életüket vesztették. A sajtóinformációk szerint egyikük egy jászsági település polgármesterének lánya, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar hallgatója volt, párja pedig a Gyöngyösi AK utánpótláscsapatának labdarúgója.



A tragédia körülményeit a rendőrség továbbra is vizsgálja.