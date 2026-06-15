Közlekedés
ORFK: egyhetes ellenőrzés indul az ország útjain 24 órás drogmarathon akcióval
Június 15. és 21. között.2026.06.15 08:00MTI
Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15. és 21. között, az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmarathon ellenőrzést is végrehajtanak - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.
A közlemény szerint a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére.
Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése - hangsúlyozták.
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