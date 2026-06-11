Közlekedés
BKK: új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón és az Egér úton
Új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón, az Árpád híd felől az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején, valamint a XI. kerületben, az Egér úton, a Karéjos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon, a belváros irányába.2026.06.11 14:49MTI
A BKK-járatok előnyben részesítése érdekében péntektől a XIII. kerületi Róbert Károly úti felüljáró végénél az M3-as autópálya fővárosi szakaszára vezető sáv kezdeténél rövid besoroló sávot jelölnek ki az autóbuszok számára.
Az intézkedés célja, hogy az autóbuszok elkerülhessék a felüljáró külső sávjában esetlegesen kialakuló torlódást, ezzel a közösségi közlekedéssel utazók gyorsabban és kényelmesebben jussanak el úti céljukhoz.
A XI. kerületi Egér úton a centrum irányba, a Karéjos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon szintén péntektől alakítanak ki buszsávot.
A forgalomtechnikai beavatkozás a hosszú, jobbra kanyarodó sávban biztosít elsőbbséget a buszoknak, elsősorban a reggeli csúcsforgalmi időszakokban segítve a haladásukat, ezzel csökkentve a menetidőt - tették hozzá.
Emlékeztettek, hogy az elmúlt időszakban több helyen is kialakítottak már buszsávokat, például a XI. kerületi Budafoki úton és a XIX. kerületi Báthory utcában.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 20:57 Magyar Péter: hét százalék is lehet a költségvetési hiány
- 18:55 Villámcsapás végzett Baja ikonikus gólyapárjával
- 16:50 Újabb fiókát dobott ki a gólyamama a fészekből Biharkeresztesen
- 14:49 BKK: új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón és az Egér úton
- 12:48 Kormányszóvivő: meghosszabbítják a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát
- 10:47 Tagadta bűnösségét a Morrison's-nál történt emberölés vádlottja a bíróságon
- 8:45 Felmentették Szász János filmrendezőt a sziámi ikrek kapcsán emelt vádak alól
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06