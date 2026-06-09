Balesetveszély

Mozgó autóba ugrott egy félmeztelen férfi Csepelen, majd fojtogatni kezdte a női utast

Döbbenetes eseménysor zajlott le vasárnap délután Budapest XXI. kerületében, a csepeli Háros városrészben, amikor egy félmeztelen férfi váratlanul beugrott egy haladó személyautóba, majd rátámadt az egyik utasra.



Információk szerint a Mercedes a Lobó utcában közlekedett, amikor a férfi az anyósülés felőli, lehúzott ablakon keresztül bevetette magát a járműbe. A támadó ezt követően azonnal a jobb első ülésen utazó nő felé fordult, és a beszámolók alapján fojtogatni kezdte.



A sofőr megpróbálta megvédeni utastársát, miközben a mozgó jármű irányítását is fenn kellett tartania. Az autóban heves dulakodás alakult ki, a támadó pedig a kormányhoz is hozzákapott, amelyet állítólag elrántott.



A kialakult helyzet következtében a Mercedes letért az útról, majd egy út menti ingatlan kerítésének csapódott. A baleset után újabb váratlan fordulat következett: a férfi kiszállt a járműből, és egyszerűen elsétált a helyszínről.



Bár az ütközés során az autó jelentős károkat szenvedett, a sofőr még megpróbált továbbhaladni a sérült járművel. Információk szerint a Mercedes egészen a Csepeli út és a Lámpás utca kereszteződéséig jutott, ahol végül a keletkezett sérülések miatt menetképtelenné vált.



Az eset több szemtanút is megrázott. A mozgó járműbe történő erőszakos behatolás, az utas elleni támadás, a vezetés közben kialakult dulakodás és az azt követő baleset rendkívül szokatlan eseménysort alkotott.



A történtek pontos körülményeit és a támadó indítékait várhatóan a hatósági vizsgálat tisztázhatja. Arról egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás, hogy a női utas, illetve a sofőr milyen sérüléseket szenvedett az incidens során.