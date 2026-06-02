Baleset

Drámai bringás baleset Szentendrénél - két biciklis hős mentette meg a fiatalt

Egy agyrázkódást szenvedett biciklishez hívtak mentőt a Lupa-sziget közelében, az eset után hosszú figyelmeztetést írtak a szemtanúk.

2026.06.02 04:32ma.hu
Megrázó történetet osztottak meg a közösségi médiában egy súlyos kerékpáros balesetről, amely vasárnap történt a Lupa-sziget közelében, a Szentendre felé vezető kerékpárúton.

A beszámoló szerint a segítséget nyújtó kerékpárosok először csak annyit láttak, hogy egy fiatal férfi ül az út szélén, mellette pedig egy sérült országúti bicikli hever. Bár elsőre nem tűnt súlyosnak a helyzet, a rövid beszélgetés során gyorsan kiderült: a bringás nincs tisztában azzal, hol van, mi történt vele, és hogyan került oda.

A sérültön csak kisebb horzsolások látszottak, azonban folyamatosan ugyanazokat a kérdéseket ismételgette, ami klasszikus tünete lehet az agyrázkódásnak vagy más fejsérülésnek. A helyszínen tartózkodók azonnal mentőt hívtak.

Közben a kerékpárosok megpróbálták biztosítani a helyszínt, hogy a nagy sebességgel érkező bringások ne sodorják veszélybe sem a sérültet, sem az elsősegélynyújtókat. Az út szélére keresztbe tett kerékpárral jelezték a veszélyt, ám beszámolójuk szerint emiatt több biciklis agresszíven reagált, szidalmazni kezdte őket, mert lassítaniuk kellett.

A történet ugyanakkor pozitív pillanatokat is hozott. Egy arra tekerő orvos megállt segíteni, megvizsgálta a sérültet, és hosszabb ideig a helyszínen maradt. Több más járókelő és kerékpáros is felajánlotta segítségét.

A beszámoló szerint a baleset erejét jól mutatta, hogy a kerékpár több ponton deformálódott, míg a sérült sisakja hátul gyakorlatilag darabokra tört. A segítők úgy vélik, a megfelelően rögzített bukósisak menthette meg a fiatalember életét.

Az eset után hosszú figyelmeztetést fogalmaztak meg a kerékpáros közösség számára. Arra kérnek mindenkit, hogy mindig viseljenek szabályosan bekötött sisakot, figyeljenek oda a furcsán viselkedő sporttársakra, és zsúfolt hétvégi kerékpárutakon lassabban, körültekintőbben közlekedjenek.

Külön kiemelték azt is, hogy fejsérülés gyanúja esetén minden esetben mentőt kell hívni, mert a sérült állapota akár percek alatt is súlyosra fordulhat.

A történet végén megnyugtató hír érkezett: a fiatal bringás édesapja később jelezte, hogy fia a körülményekhez képest jól van.

A szemtanúk szerint az eset legfontosabb tanulsága egyszerű: a teljesítmény, a sebesség és az alkalmazások eredményei soha nem lehetnek fontosabbak az emberi életnél.

