Közlekedés
Egy napon belül kétszer is gyorshajtáson értek egy postásautót Mihálygergén
A szabályszegő járművezető összesen 100 ezer forint közigazgatási bírságra és 8 büntetőpontra számíthat.2026.06.01 06:03MTI
Ugyanazt a postásautót mérte be kétszer is a traffipax csütörtökön délelőtt Mihálygergén - közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.
A sebességellenőrzéskor az első alkalommal 66 kilométer/órával, nem sokkal később, ugyanazon az útszakaszon 72 kilométer/órával közlekedett a postásfurgon a legfeljebb 50 kilométer/óra megengedett sebesség helyett.
A szabályszegő járművezető összesen 100 ezer forint közigazgatási bírságra és 8 büntetőpontra számíthat.
A rendőrség kiemelte: a gyorshajtás továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, a megengedett sebesség túllépése jelentősen növeli a fékutat és csökkenti a reakcióidőt, ami könnyen vezethet balesethez.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 8:06 Kátai-Németh Vilmos: át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert
- 6:03 Egy napon belül kétszer is gyorshajtáson értek egy postásautót Mihálygergén
- 23:52 Magyar busz szenvedett balesetet Dél-Csehországban, többen megsérültek
- 22:53 Sulyok Tamás: továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet
- 20:55 Magyar Péter: a közmédia vezérigazgatóinak azonnal távozniuk kell
- 18:55 Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején
- 6:57 Nem fogadja el az építész a hatvanpusztai műemlék istálló épületeinek elbontása miatti elmarasztaló kamarai döntést
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06