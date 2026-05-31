Közlekedés
Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején
Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszártáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését a rendőrség június első hetében2026.05.31 18:55MTI
Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások estén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint-előírásoknak - tartalmazza a közlemény.
Azt írták, hogy az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) június 1. és 7. között "2Wheelers" elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik.
Felhívták a figyelmet: a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb 1,6 milliméternél.
Továbbá a rendszámtáblának a közúti forgalomban mindig az előírásoknak megfelelő, jól látható állapotban kell lennie. Vagyis tilos a rendszámtáblát szándékosan felhajtani, eltakarni, sárral, falevéllel, biztonsági lánccal vagy egyéb módon olvashatatlanná tenni, illetve az engedélyezettnél nagyobb szögben megdönteni.
A rendszámtábla eltávolítása vagy meghamisítása nem csupán egyszerű szabálysértés, hanem bizonyos esetekben bűncselekménynek is minősülhet - tették hozzá.
Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
"A fizika törvényei nem ismerik a jogi kiskapukat. Akár motorról, akár kerékpárról van szó, két keréken mindig elengedhetetlen a józan gondolkodás" - fogalmazott a rendőrség.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 23:52 Magyar busz szenvedett balesetet Dél-Csehországban, többen megsérültek
- 22:53 Sulyok Tamás: továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet
- 20:55 Magyar Péter: a közmédia vezérigazgatóinak azonnal távozniuk kell
- 18:55 Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején
- 6:57 Nem fogadja el az építész a hatvanpusztai műemlék istálló épületeinek elbontása miatti elmarasztaló kamarai döntést
- 23:58 A Családi büszkeség menetével válaszol a Pride-ra a Mi Hazánk
- 20:53 Telex: Gyárfás Tamás ügyvédei perújítást kezdeményeztek a Fenyő-gyilkosság ügyében
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06