Közlekedés

Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején

Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszártáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését a rendőrség június első hetében 2026.05.31 18:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások estén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint-előírásoknak - tartalmazza a közlemény.



Azt írták, hogy az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) június 1. és 7. között "2Wheelers" elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik.



Felhívták a figyelmet: a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb 1,6 milliméternél.



Továbbá a rendszámtáblának a közúti forgalomban mindig az előírásoknak megfelelő, jól látható állapotban kell lennie. Vagyis tilos a rendszámtáblát szándékosan felhajtani, eltakarni, sárral, falevéllel, biztonsági lánccal vagy egyéb módon olvashatatlanná tenni, illetve az engedélyezettnél nagyobb szögben megdönteni.



A rendszámtábla eltávolítása vagy meghamisítása nem csupán egyszerű szabálysértés, hanem bizonyos esetekben bűncselekménynek is minősülhet - tették hozzá.



Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.



"A fizika törvényei nem ismerik a jogi kiskapukat. Akár motorról, akár kerékpárról van szó, két keréken mindig elengedhetetlen a józan gondolkodás" - fogalmazott a rendőrség.