Közlekedés
Megőrültek a robotautók? Üres Waymo-k keringtek órákon át egy amerikai lakónegyedben
Az önvezető autók furcsa viselkedése teljes káoszt és értetlenséget okozott egy atlantai környéken.2026.05.16 06:20ma.hu
Szokatlan jelenetek játszódtak le Atlanta egyik lakóövezetében, ahol üresen közlekedő önvezető autók kezdtek körbe-körbe járni a zsákutcákban, teljesen összezavarva a helyieket.
A beszámolók szerint több tucat Waymo jármű jelent meg a környéken egyetlen délelőtt alatt. Egy helyi lakos becslése alapján közel ötven robotautó haladt át az utcákon, miközben többen közülük láthatóan nem tudtak megfelelően manőverezni egymás körül.
A felvételeken az látszik, hogy az önvezető járművek újra és újra ugyanazokat a zsákutcákat járják be, néhol pedig annyira feltorlódtak, hogy gyakorlatilag eldugították az utat. A helyiek szerint a helyzet egyszerre volt bizarr és frusztráló.
Többen arról számoltak be, hogy az autók látszólag nem tudták megfelelően értelmezni az útvonalakat vagy a szűk utcák adottságait, emiatt folyamatosan kerülgették egymást és ismétlődő köröket tettek meg.
A Waymo később reagált az esetre, és közölte, hogy már kijavították a hibás útvonaltervezési viselkedést. A vállalat azonban részletesen nem magyarázta el, pontosan mi okozta az önvezető rendszer furcsa működését.
Bár a robotautók fejlesztői szerint ezek a rendszerek hosszú távon biztonságosabbá és hatékonyabbá tehetik a közlekedést, az ilyen látványos hibák továbbra is sok kérdést vetnek fel a technológia megbízhatóságával kapcsolatban.
A Waymo az egyik legismertebb önvezetőautó-fejlesztő vállalat az Egyesült Államokban, és több városban már éles üzemben is működtet sofőr nélküli taxiszolgáltatást.
