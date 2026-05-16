Közlekedés

Megőrültek a robotautók? Üres Waymo-k keringtek órákon át egy amerikai lakónegyedben

Az önvezető autók furcsa viselkedése teljes káoszt és értetlenséget okozott egy atlantai környéken.

2026.05.16 06:20ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Szokatlan jelenetek játszódtak le Atlanta egyik lakóövezetében, ahol üresen közlekedő önvezető autók kezdtek körbe-körbe járni a zsákutcákban, teljesen összezavarva a helyieket.

A beszámolók szerint több tucat Waymo jármű jelent meg a környéken egyetlen délelőtt alatt. Egy helyi lakos becslése alapján közel ötven robotautó haladt át az utcákon, miközben többen közülük láthatóan nem tudtak megfelelően manőverezni egymás körül.

A felvételeken az látszik, hogy az önvezető járművek újra és újra ugyanazokat a zsákutcákat járják be, néhol pedig annyira feltorlódtak, hogy gyakorlatilag eldugították az utat. A helyiek szerint a helyzet egyszerre volt bizarr és frusztráló.

Többen arról számoltak be, hogy az autók látszólag nem tudták megfelelően értelmezni az útvonalakat vagy a szűk utcák adottságait, emiatt folyamatosan kerülgették egymást és ismétlődő köröket tettek meg.

A Waymo később reagált az esetre, és közölte, hogy már kijavították a hibás útvonaltervezési viselkedést. A vállalat azonban részletesen nem magyarázta el, pontosan mi okozta az önvezető rendszer furcsa működését.

Bár a robotautók fejlesztői szerint ezek a rendszerek hosszú távon biztonságosabbá és hatékonyabbá tehetik a közlekedést, az ilyen látványos hibák továbbra is sok kérdést vetnek fel a technológia megbízhatóságával kapcsolatban.

A Waymo az egyik legismertebb önvezetőautó-fejlesztő vállalat az Egyesült Államokban, és több városban már éles üzemben is működtet sofőr nélküli taxiszolgáltatást.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.