Szlovákia sebességkorlátozást vezet be a gyalogosok számára

Szokatlan közlekedési szabályt fogadott el kedden a szlovák parlament: 2026. január 1-jétől a városi járdákon legfeljebb 6 kilométer per órás sebességgel lehet közlekedni. Az új törvény nemcsak a gyalogosokra, hanem a kerékpárosokra, görkorcsolyázókra, rolleresekre és e-rolleresekre is vonatkozik. A döntés célja, hogy csökkentse a járdákon egyre gyakoribb baleseteket és a gyalogosokat fenyegető ütközéseket.



A módosítás kezdeményezője, Ąubomír Váľny, a Robert Fico vezette kormánykoalícióhoz tartozó Smer párt képviselője szerint a szabályozás legfőbb célja a biztonság növelése. Mint fogalmazott, a városi gyalogutakon az utóbbi években megszaporodtak a balesetek, főként az elektromos rollerek elterjedése miatt. „A fő cél a járdák biztonságának növelése a rolleresekkel kapcsolatos egyre több ütközés fényében” – mondta Váľny.



A törvény kimondja, hogy a 6 km/órás limit a gyalogosokra is érvényes, ami azt jelenti, hogy a törvény betűje szerint még a siető járókelők is túlléphetik a megengedett sebességet. A javaslatot kidolgozó politikus szerint a szabály gyakorlati haszna abban rejlik, hogy vitás esetekben objektíven meg lehessen állapítani, ki haladt a környezethez képest „túl gyorsan”.

Bár a jogszabály két év múlva lép hatályba, a hatóságok eddig nem ismertették, miként kívánják betartatni a korlátozást. A gyalogosok átlagos sétatempója 4–5 km/óra, így a 6 km/órás limit valamivel a természetes haladási sebesség fölött van. Ugyanakkor a Brit Szívalapítvány (British Heart Foundation) mérései szerint a 6,4 km/órás gyaloglás már „mérsékelt intenzitású” mozgásnak számít, amit csak jó fizikai állapotban lévő emberek tudnak tartósan teljesíteni.



A javaslatot heves bírálatok érték az ellenzék részéről, de még a szlovák Belügyminisztérium sem támogatta a változtatást. A tárca szerint sokkal ésszerűbb megoldás lenne az elektromos rollerek kitiltása a járdákról, mint a gyalogosok és biciklisek sebességének korlátozása. Martin Pekár, a liberális Progresszív Szlovákia párt képviselője szerint a módosítás „abszurd és fizikailag is nehezen betartható”. Hangsúlyozta, hogy a gyalogosok leginkább az autóforgalomtól vannak veszélyben, nem pedig a rollerektől, és a szabályozás valójában a fenntartható közlekedési formákat bünteti. „Ha kevesebb balesetet akarunk, akkor több biztonságos kerékpársávra van szükség, nem pedig olyan sebességhatárokra, amelyek betarthatatlanok. Egy biciklis például alig tud egyensúlyban maradni hat kilométer per órás tempónál” – fogalmazott.



A döntés a közösségi médiában is nagy visszhangot váltott ki: sokan tréfásan arról posztolnak, hogy vajon megbírságolhatják-e őket, ha futva próbálnak elérni egy buszt. Mások attól tartanak, hogy a szabályozás a gyakorlatban végrehajthatatlan, hiszen sem technikailag, sem rendészeti szempontból nem reális a gyalogosok sebességmérésének bevezetése.



Bár a szlovák kormány a közlekedésbiztonság javítását tűzte ki célul, a szakértők szerint a valódi megoldás inkább a gyalogos- és kerékpárutak infrastrukturális fejlesztése lenne. A 6 km/órás járdasebesség-korlát így inkább jelképes lépésnek tűnik – egy olyan országban, ahol a városi közlekedés biztonsága és a modern mikromobilitási eszközök szabályozása továbbra is nyitott kérdés.