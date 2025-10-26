Baleset
A felismerhetetlenségig összeégett két magyar, miután egy osztrák autós hátulról az autójukba rohant
Bennégett az autójában két magyar Ausztriában, miután egy osztrák autós hátulról a kocsijukba csapódott.2025.10.26 07:08ma.hu
Az osztrák tűzoltók 10 percen belül a helyszínen voltak, de az áldozatok életét már nem tudták megmenteni. Egyelőre még azonosítani sem tudták őket. Az osztrák rendőrség szerint a tragédiát okozó osztrák sofőr részeg volt, azonnal elvették a jogosítványát.
