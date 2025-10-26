Baleset

A felismerhetetlenségig összeégett két magyar, miután egy osztrák autós hátulról az autójukba rohant

Bennégett az autójában két magyar Ausztriában, miután egy osztrák autós hátulról a kocsijukba csapódott.

2025.10.26 07:08ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Az osztrák tűzoltók 10 percen belül a helyszínen voltak, de az áldozatok életét már nem tudták megmenteni. Egyelőre még azonosítani sem tudták őket. Az osztrák rendőrség szerint a tragédiát okozó osztrák sofőr részeg volt, azonnal elvették a jogosítványát.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Belépés és regisztráció

ma.hu legfrissebb hírei:

top cikkek:

top fórum témák:

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.