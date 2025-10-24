Autóipar

A Renault 6,8 százalékkal növelte negyedéves árbevételét

A francia Renault SA autógyártó 6,8 százalékkal növelte árbevételét a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest. 2025.10.24 20:31 MTI

A szeptember végével záródott három hónapban a bevétel 11,43 milliárd euróra nőtt a tavalyi harmadik negyedévi 10,7 milliárd euróról, minimálisan elmaradt az elemzői várakozások átlagában szerepelt 11,45 milliárd eurótól.



Három hónap alatt a Renault világszerte 529 ezer 490 járművet értékesített, ez 9,8 százalékkal több az egy évvel korábbinál.