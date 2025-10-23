Közlekedés
Aláírták az új magyar-szerb határforgalmi megállapodást
Az egyszeri regisztrációt követően a rendszer használata felgyorsítja az átkelést.2025.10.23 16:27MTI
Aláírták az új magyar-szerb határforgalmi megállapodást - jelentette be Pintér Sándor szerdán Röszkén.
A magyar belügyminiszter szerb kollégájával tartott megbeszélését követően emlékeztetett arra, hogy az előző megállapodást is Ivica Dacic-csal írták alá, az egyezményt betartották és érvényre juttatták a két ország állampolgárai javára.
Az új megállapodás elősegíti, hogy az emberek gyorsan, hatékonyan tudjanak az egyik országból a másikba utazni. Ennek érdekében a rendőri vezetők meghatározhatják a határátkelők nyitva tartási idejét, illetve azt, hogy egyes átkelőket a szerb és magyar rendőrök közösen működtethessenek - tudatta a politikus.
Pintér Sándor kifejtette, Magyarország kötelezettsége az Európai Határregisztrációs Rendszer bevezetése. Az október 28-tól fokozatosan bevezetett rendszer a harmadik országok Szerbia irányából érkező állampolgárainak kötelezővé teszi a regisztrációt. Az egyszeri regisztrációt követően a rendszer használata felgyorsítja az átkelést - fűzte hozzá.
Ivica Dacic kifejtette, az előző, 2012-es egyezmény aláírását követően megnövekedett a határt átlépő utazók, járművek, a határátkelőhelyek száma, nyitva tartása. Emellett hamarosan elindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon is.
Az új egyezmény egységesen kezeli a szükséges változásokat, ami lehetővé teszi, hogy a személyek és áruk határátlépése minél gyorsabb legyen közúton, vasúton és vízi úton - közölte a szerb belügyminiszter.
A szerb kormány kérése az volt magyar partnereik felé, hogy az új uniós rendszert alkalmazva próbálják meg minimálissá tenni a szerb állampolgárok várakozását - mondta Ivica Dacic.
A szerb kormány miniszterelnök-helyettese hangsúlyozta, elégedettek a két ország rendőrségének együttműködésével a határigazgatásban, illetve a szervezett bűnözés és az illegális migrációval szembeni fellépésben.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 20:29 Ideiglenes mérőállomásokat helyezett ki Csongrád környékén a szeizmológiai obszervatórium
- 18:28 Szolnoki buszbaleset - MÁV-csoport: az autóbusz jó műszaki állapotban volt
- 16:27 Aláírták az új magyar-szerb határforgalmi megállapodást
- 14:25 Szolnoki buszbaleset - Lázár János: a járművezető rosszulléte okozhatta a balesetet
- 12:24 Budapest Airport: átmenetileg kevesebb kerozin érkezik a Liszt Ferenc-repülőtérre
- 10:23 Leváltották a parajdi sóbányát is működtető Salrom vezetőségét
- 8:22 Október 23. - Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06