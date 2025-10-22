Baleset

Iskolaépületnek hajtott egy busz Szolnokon - videó

A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendelt el nyomozást.

2025.10.22 11:01ma.hu
Egy iskola falának hajtott egy busz szerdán Szolnokon - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy gyalogos és több utas megsérült, a balesetnek többségében könnyebb sérültjei vannak. A busz az épület azon részébe csapódott, ahol nem tartottak órát.

A rendőrség tájékoztatása szerint 8 óra előtt egy helyi járatú autóbusz Szandaszőlős irányából haladt Szolnok belvárosa felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között a Tisza-hídról lehajtva a körforgalomban a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött. A balesettel érintett útszakaszon már megszűnt a teljes útlezárás, de részleges forgalomkorlátozásra kell számítani - írták.

A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendelt el nyomozást - közölték.

A busz áramtalanítását és a baleset során kidőlt fa eltávolítását a szolnoki hivatásos tűzoltók végezték, a helyszínre érkeztek a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a társhatóságok szakemberei és egy mentőhelikopter is.

Az iskola megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellett kiüríteni - írták.

