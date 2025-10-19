Baleset
Súlyos gázolás Fóton, pedig elkerülhető lett volna a baleset - videó
Még ha elsőbbséged is van gyalogosként, nézz körül, mielőtt lelépsz az útra!2025.10.19 22:47ma.hu
Egy 67 éves autós fékezés nélkül gázolt el egy gyalogost Fóton, akinek maradandó végtagsérülései keletkeztek. A rendőrségi vizsgálat megállapította: az ütközés lassítással és időben történő fékezéssel megelőzhető lett volna.
A baleset egy kijelölt gyalogos-átkelőhely közelében történt, ahol a járművezető – a helyszíni adatok szerint – nem mérsékelte sebességét, és nem reagált a gyalogos jelenlétére. Az ütközés ereje olyan mértékű volt, hogy az elütött személy súlyosan megsérült, és orvosi vélemény szerint sérülései maradandóak maradnak. Az esetet vizsgáló hatóság egyértelműen kimondta: ha a sofőr akár csak néhány másodperccel korábban fékezni kezd, a baleset elkerülhető lett volna.
A történtek tanulsága kettős. Egyrészt ismét bebizonyosodott, hogy a gyalogosátkelőhelyek előtt a járművezetőknek fokozott figyelmet kell tanúsítaniuk. A KRESZ egyértelműen előírja, hogy az autósnak kötelessége elsőbbséget adni a gyalogosnak, különösen akkor, ha az már lelépett az úttestre. Az intenzív fékezés – amelyet sokan hirtelen vagy „cikinek” tartanak – ilyenkor nemcsak megengedett, hanem szükséges, hiszen egy életet menthet meg. Egyetlen másodpercnyi habozás, vagy egy apró figyelmetlenség is végzetes következményekhez vezethet.
Másrészt a baleset arra is figyelmeztet, hogy a gyalogosok sem hagyatkozhatnak vakon az elsőbbségükre. Bár joguk van az átkeléshez, felelősségük is van abban, hogy meggyőződjenek róla: a közeledő járművezető látja őket, és valóban meg fog állni. A közlekedés nem csupán szabályok rendszere, hanem kölcsönös figyelem és felelősségvállalás is.
A fóti eset tragikus, de egyben tanulságos példa arra, hogyan vezethet egyetlen pillanatnyi mulasztás hosszú távú következményekhez. A rendőrség és a közlekedésbiztonsági szakértők is hangsúlyozzák: a legapróbb óvatosság, egy időben történő fékezés, egy figyelmes pillantás a zebránál emberi életeket menthet meg. A közlekedésben nincs jelentéktelen döntés – csak olyan, amely után már késő bánni.
