Baleset
120-szal rohant a halálba a hetvenéves sofőr - három halott a szávaszentdemeteri buszbalesetben
A két település közötti utat nemrég újították fel, mióta átadták a forgalomnak, több mint hatvan gyorshajtást jegyeztek fel a rendőrök.2025.10.19 20:32ma.hu
Egy tragikus közúti baleset rázta meg a Vajdaság déli részét: a Szávaszentdemeter és Járek közötti úton felborult egy emeletes autóbusz, amely egy vállalat 83 dolgozóját szállította. A szerencsétlenségben hárman életüket vesztették, nyolcvanan megsérültek. A vizsgálat szerint a jármű 120 kilométer per órás sebességgel haladt, mielőtt elveszítette az irányítást.
A pénteken történt baleset a szerémségi térség egyik legnagyobb közlekedési tragédiájának számít az elmúlt években. A Sirmium Bus vállalat emeletes járműve a Szávaszentdemeter (Sremska Mitrovica) és Járek (Jarak) közötti szakaszon borult fel, a kora reggeli órákban. A busz 83 munkást szállított a környékbeli ipari üzemekbe, amikor – eddig tisztázatlan körülmények között – letért az útról és oldalára borult.
A helyszínre perceken belül több mentőegység és tűzoltó is megérkezett, de a mentés hosszú órákon át tartott. A hatóságok három halálos áldozatról számoltak be, míg a buszon tartózkodó többi utas mind megsérült – többen súlyosan. A sérülteket a Szávaszentdemeteri és az Újvidéki kórházakba szállították, ahol egész éjjel folyt az életmentés.
A rendőrségi vizsgálat gyorsan megállapította a tragédia egyik legfőbb okát: a jármű a megengedett sebesség kétszeresével, 120 kilométer per órás tempóban haladt. „Ez a nagy méretű jármű egyszerűen nem tudott az úton maradni ilyen sebességnél. A fizika törvényeit nem lehet kijátszani” – mondta Dejan Stević alezredes, a vizsgálatot vezető tiszt a Szabad Magyar Szónak.
A busz vezetőjét, a hetvenéves D. K.-t a baleset után azonnal őrizetbe vették. A hatóságok közölték, hogy a sofőr ellen várhatóan a hétvégén vádat emelnek, több ember halálát okozó közúti baleset gondatlan előidézése miatt. A rendőrség emellett vizsgálja, hogy a jármű műszaki állapota megfelelt-e az előírásoknak, és hogy a cég mennyiben tartotta be a közlekedésbiztonsági előírásokat.
A Sirmium Bus vállalat nem először kerül a hatóságok látókörébe. Az elmúlt két évben három alkalommal is vizsgálták a céget, és ezek során összesen mintegy hatvan szabálytalanságot tártak fel – derült ki a Szabad Magyar Szó pénteki cikkéből. A vállalatnál jellemzően régebbi járműparkot üzemeltetnek, és a helyi sajtó szerint a sofőrök gyakran panaszkodnak a túlzott munkaidőre és a járművek rossz műszaki állapotára.
A baleset helyszíne, a Szávaszentdemetert és Járeket összekötő út alig néhány hónapja esett át teljes felújításon. Az új útszakasz átadása óta a rendőrség több mint hatvan gyorshajtási esetet jegyzett fel, ami a hatóságok szerint arra utal, hogy a modern, egyenes úton sokan túllépik a megengedett sebességet.
A szerbiai közlekedésbiztonsági hatóságok a tragédia nyomán ismételten felhívták a figyelmet a szigorúbb ellenőrzések és a fáradt, idős sofőrök fokozott felügyeletének szükségességére. Helyi források szerint a 70 éves buszvezető hosszú ideje dolgozott a pályán, de a vizsgálat jelenleg azt is kutatja, hogy a baleset pillanatában megfelelő fizikai és mentális állapotban volt-e.
A három életet követelő baleset mélyen megrázta a szerémségi közösséget. Szávaszentdemeterben és Járekban vasárnap gyertyagyújtással emlékeznek az áldozatokra, miközben a hatóságok ígéretet tettek arra, hogy a felelősöket – legyen szó a sofőrről vagy a cég vezetőiről – felelősségre fogják vonni.
