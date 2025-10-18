Baleset

Életveszélyes helyzet Bük közelében: magasfeszültségű vezeték zuhant egy traktorra - videó

Súlyos baleset történt pénteken Bük térségében, amikor egy magasfeszültségű vezeték egy mezőgazdasági munkagépre zuhant. A traktor vezetője szerencsére megőrizte lélekjelenlétét, és a járműben maradt, amíg az áramszolgáltató szakemberei biztonságossá nem tették a helyszínt.



A baleset földmunka közben történt, amikor a traktor kultivátora eltörte a nagyfeszültségű vezetéket tartó oszlopot. A férfi azonnal felismerte a veszélyt, és a biztonsági előírásoknak megfelelően a járműben maradt, ezzel elkerülve az áramütést.



A helyszínre riasztott tűzoltók és rendőrök lezárták a területet, amíg az áramszolgáltató szakemberei áramtalanították a vezetéket. Csak ezután hagyhatta el a traktor vezetője a fülkét, aki a szerencsének és a higgadtságának köszönhetően sértetlenül megúszta az esetet.



A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy hasonló helyzetben soha nem szabad elhagyni a járművet, amíg a vezeték feszültségmentesítéséről nem érkezik hivatalos megerősítés.