Baleset
Életveszélyes helyzet Bük közelében: magasfeszültségű vezeték zuhant egy traktorra - videó
Mennyire fontos a gyors és körültekintő döntés veszélyhelyzetben.2025.10.18 20:43ma.hu
Súlyos baleset történt pénteken Bük térségében, amikor egy magasfeszültségű vezeték egy mezőgazdasági munkagépre zuhant. A traktor vezetője szerencsére megőrizte lélekjelenlétét, és a járműben maradt, amíg az áramszolgáltató szakemberei biztonságossá nem tették a helyszínt.
A baleset földmunka közben történt, amikor a traktor kultivátora eltörte a nagyfeszültségű vezetéket tartó oszlopot. A férfi azonnal felismerte a veszélyt, és a biztonsági előírásoknak megfelelően a járműben maradt, ezzel elkerülve az áramütést.
A helyszínre riasztott tűzoltók és rendőrök lezárták a területet, amíg az áramszolgáltató szakemberei áramtalanították a vezetéket. Csak ezután hagyhatta el a traktor vezetője a fülkét, aki a szerencsének és a higgadtságának köszönhetően sértetlenül megúszta az esetet.
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy hasonló helyzetben soha nem szabad elhagyni a járművet, amíg a vezeték feszültségmentesítéséről nem érkezik hivatalos megerősítés.
