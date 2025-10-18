Baleset

Életveszélyes helyzet Bük közelében: magasfeszültségű vezeték zuhant egy traktorra - videó

Mennyire fontos a gyors és körültekintő döntés veszélyhelyzetben.

2025.10.18 20:43ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Súlyos baleset történt pénteken Bük térségében, amikor egy magasfeszültségű vezeték egy mezőgazdasági munkagépre zuhant. A traktor vezetője szerencsére megőrizte lélekjelenlétét, és a járműben maradt, amíg az áramszolgáltató szakemberei biztonságossá nem tették a helyszínt.

A baleset földmunka közben történt, amikor a traktor kultivátora eltörte a nagyfeszültségű vezetéket tartó oszlopot. A férfi azonnal felismerte a veszélyt, és a biztonsági előírásoknak megfelelően a járműben maradt, ezzel elkerülve az áramütést.

A helyszínre riasztott tűzoltók és rendőrök lezárták a területet, amíg az áramszolgáltató szakemberei áramtalanították a vezetéket. Csak ezután hagyhatta el a traktor vezetője a fülkét, aki a szerencsének és a higgadtságának köszönhetően sértetlenül megúszta az esetet.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy hasonló helyzetben soha nem szabad elhagyni a járművet, amíg a vezeték feszültségmentesítéséről nem érkezik hivatalos megerősítés.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.